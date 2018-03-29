 Trump: Suriye′deki birliklerle ilgili karar yakında alınacak | DÜNYA | DW | 03.04.2018
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DÜNYA

Trump: Suriye'deki birliklerle ilgili karar yakında alınacak

ABD askerlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili Washington'dan çelişkili açıklamalar devam ediyor. Başkan Trump birlikleri çekmek istediğini yinelerken Özel Temsilcisi McGurk IŞİD'le mücadelenin henüz bitmediğini söyledi.

USA Washington - Donald Trump (Reuters/L. Millis)

Geçen hafta “Çok yakında Suriye'den çekileceğiz” şeklindeki açıklamasıyla tartışma yaratan ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan birliklerinin ülkeden çekilmesini istediğini, bu konudaki kararı yakında alacağını söyledi. Beyaz Saray'da Estonya, Letonya ve Litvanya devlet başkanları ile düzenlenen basın konferansında konuşan Trump, “Birliklerimizi eve döndürmek istiyorum. Ulusumuzu yeniden inşa etmeye başlamak istiyorum” dedi. ABD Başkanı,“Öncelikli vazifemiz, IŞİD'den kurtulmak. Bu görevi neredeyse tamamladık. Hızlı bir şekilde karar alacağız” diye konuştu.

“Masrafları Suudi Arabistan karşılayabilir

ABD’nin Ortadoğu'da geçen yıllar boyunca 7 trilyon dolar harcadığını ve bunun “ölüm ve yıkım” dışında birşey getirmediğini söyleyen Trump, geri çekilme konusunda müttefiklere de danışacağını belirtti. ABD birliklerinin bölgede kalmasının masraflarının Suudi Arabistan tarafından karşılanabileceğini de ima eden Trump, “Suudi Arabistan, bizim kararımızla çok yakından ilgileniyor. Ben de ‘Kalmamızı istiyorsanız, belki bedelini ödemeniz gerekebilir' dedim” ifadesini kullandı.

Trump'ın geçen hafta ABD'nin Suriye'den yakında çekileceği yönündeki sözleri Washington'da soru işaretlerine neden olmuş, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA'den bir dizi yetkili de bu açıklamalara şaşırdıklarını aktarmışlardı. CIA'den üst düzey bir istihbarat yetkilisi Trump'ın sözleriyle ilgili "Görünüşe göre tamamen düşünülmeden söylenmiş” ifadesini kullanmıştı.

Brett McGurk (Reuters/M. Hamed)

ABD Başkanı'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk

McGurk: IŞİD'le mücadele henüz bitmedi

Washington'da bir toplantıda konuşan ABD Başkanı'nın IŞİD ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ise ABD'nin Suriye'de IŞİD ile mücadelesinin henüz tamamlanmadığını vurgulayarak “Suriye'de IŞİD ile savaşmak için bulunuyoruz. Görevimiz bu, henüz bitmedi ve biz bu görevi tamamlayacağız” dedi.

Trump, Suriye'den çekilmeye yönelik açıklamalar yaparken, ABD'nin Suriye'de yeni üs kurduğu iddiaları geliyor. Anadolu Ajansı'nın “güvenilir kaynaklara” dayandırdığı haberinde, ABD'nin, Fırat Nehri'nin batı yakasında YPG kontrolünde bulunan Menbiç ilçesinde iki üs inşa ettiği iddia edildi.

© Deutsche Welle Türkçe

rtr/AFP/AP,AÜ/BK

 

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