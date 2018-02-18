Trump seri ateş düzeneğini yasaklatıyor | DÜNYA | DW | 21.02.2018

Florida'daki bir okula düzenlenen silahlı saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump silah yasalarının sertleştirilmesi için direktif verdi. Trump, Adalet Bakanlığın yarı otomatik silahları tam otomatik silahın ateş hızına eriştiren özel dipçiklerin (bump stock) satışının yasaklanmasıyla görevlendirdiğini söyledi. Trump yeni kuralların yakında yürürlüğe girebileceğini belirtti. Başkanın sözcüsü Sarah Sanders medya mensuplarına yaptığı açıklamada AR-15 tipi taarruz tüfeği satışlarında yaş sınırı uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

Okul saldırısının yaşandığı Florida'da üzüntü büyük

Geçen hafta 19 yaşındaki bir genç özel dipçikli tüfekle bastığı Florida eyaletindeki eski okulunda 17 kişiyi öldürmüştü. Başkan Trump katliamın ardından silah yasalarının değiştirilebileceğini duyurmuştu. Başkan saldırıya uğrayan okulun öğrencileriyle silahlı şiddet konulu bir toplantı yapacak.

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"Bump stock"un yasaklanması Ekim ayında Las Vegas'ta 58 kişinin öldürülmesi üzerine gündeme gelmişti. Yasaklama önerisi Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen temsilcilerinin desteğini bulmuş, güçlü silah lobisi NRA da böyle bir yasağın önüne geçmeyeceklerini açıkladı. ABD'de silah taşımanın yasaklanması Başkan Trump ve Cumhuriyetçiler tarafından kesin bir dille reddediliyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle