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DÜNYA

Trump Rusya'yı Kuzey Kore konusunda suçladı

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'yı Kuzey Kore'ye yönelik uluslararası yaptırım sürecini baltalamakla suçladı. Trump, Pyongyang'ın ABD'yi nükleer silahlarla vurma amacına da giderek yaklaştığını belirtti.

USA - Präsident Trump im Interview mit Reuters im Weißen Haus (Reuters/K. Lamarque)

Donald Trump Beyaz Saray'da Reuters'e mülakat verirken

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Kuzey Kore ile doğrudan görüşmelere açık olduğunu duyurdu. Ancak ABD Başkanının Kuzey Kore lideri Kim Jong Un üzerindeki baskıyı sürdürmek niyetinde olduğu da vurgulandı. (10.01.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Rus hükümetinin Kuzey Kore'ye yönelik tutumunu sert bir dille eleştirdi. Trump, Moskova hükümetini Pyongyang'a yönelik uluslararası yaptırımların uygulanma sürecini baltalamakla suçladı.

Trump Çarşamba günü Reuters'e verdiği mülakatta "Rusya bize Kuzey Kore konusunda hiçbir şekilde yardım etmiyor" dedi. Putin'in Kuzey Kore'yi zorlamak için "çok şey yapabileceğini" söyleyen Trump, Çin'in "Kuzey Kore'nin izolasyonuna yaptığı katkının Rusya tarafından ters yüz edildiğini" belirtti.

Kuzey Kore'nin ABD'yi nükleer silahlarla vurma amacına da giderek yaklaştığını kaydeden Trump, "Henüz o noktaya gelemediler ama her geçen gün hedefe daha da yaklaşıyorlar" şeklinde konuştu. Trump, "Bu sorun son 25 senelik sürede, onlar hedefe henüz bu kadar yaklaşmamışken ve bu yetkinliğe henüz sahip olmamışken çözülmeliydi" dedi.

"Harika bir kimyamız var"

China USA Donald Trump & Xi Jinping in Peking

Şi Jinping ve Donald Trump

Mülakatta Çin-ABD ilişkilerine de değinen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le, "harika bir kimya ve ilişkisi" olduğunu belirtti. Kuzey Kore'nin dış ticaretinin yüzde 93'ünün Çin üzerinden gerçekleştiğini söyleyen Trump, "Çin çok şey yapıyor ancak daha fazlasını yapabilirler" dedi.

Kanada'da salı günü düzenlenen bir konferansta ABD ve müttefikleri, Kuzey Kore krizi ve ülkeye yönelik yaptırımların uygulanma sürecine ilişkin istişarelerde bulunmuşlardı. Görüşmelere 20 ülkenin dışişleri bakanları katılırken, Kuzey Kore'nin en önemli ticaret ortakları Çin ve Rusya ise konferansta yer almamıştı.

Son aylarda ABD-Kuzey Kore ilişkileri, Pyongyang'ın gerçekleştirdiği füze testleri ve Trump ile Kim Jong Un arasındaki söz dalaşı nedeniyle gerilmişti. En son ay başında Trump, Kuzey Kore liderine hitaben "Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Hem de çok daha büyük" demişti.

AFP/Reuters/BÜ/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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