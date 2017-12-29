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DÜNYA

Trump: Rusya soruşturması ABD’nin itibarını zedeledi

ABD Başkanı Trump, Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmanın ülkenin itibarını zedelediğini dile getirdi.

Weihnachten Donald Trump in Palm Beach (AFP/Getty Images)

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturmanın ABD'nin itibarını zedelediğini ifade etti. Trump, New York Times gazetesine verdiği röportajda iddiaları araştırmakla görevlendirilen özel yetkili savcı Robert Mueller'in yürüttüğü soruşturmanın ülke hakkında olumsuz bir imajın oluşmasına yol açtığını ve ülkeyi kötü bir duruma soktuğunu söyledi.

Kendi seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir sözleşme olmadığını vurgulayan Trump, soruşturmaların bu gerçeği ortaya koyacağını ifade etti. Trump, özel yetkili savcı Mueller'in de kendisine adil davranacağına inandığını belirtti. 

Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı olan özel yetkili savcı Mueller, Trump'ın seçim ekibi ile Rusya arasında gizli bir sözleşme yapılarak Rusya'nın seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin bir soruşturma yürütüyor. Mueller, bunun yanı sıra Trump'ın FBI'ın konuyla ilgili soruşturmasına müdahale edip etmediğini de araştırıyor. Soruşturma, Trump'ı olumsuz yönde etkiliyor. Trump ise soruşturmayı "siyasi cadı avı” olarak nitelendiriyor.

Trump'ın New York Times'a verdiği röportajda tam 16 kere ekibinin Rusya ile gizli bir sözleşme yapmadığını tekrarladığı dikkat çekti.

Trump farklı konularda soruları yanıtladı

New York Times'ın verdiği bilgilere göre, Trump ile röportaj Florida'daki yazlık konutu Mar-a-Lago'da önceden planlanmadan yapıldı. Trump, farklı konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığı'na Demokrat siyasetçi Hillary Clinton'ın e-postalarıyla ilgili iddiaların yeniden soruşturulması talimatı verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, Trump net bir yanıt vermedi. Adalet Bakanlığı ile istediği herşeyi yapmaya hakkı olduğunu belirten Trump, şimdiye kadar bunu yapmamasının nedeninin kendisine de adil davranılması isteği olduğunu söyledi.

Geçen haftalarda Trump'ın soruşturmaya son vermek istediği iddiası gündeme gelmişti. Trump'ın destekçileri ABD Başkanı'nın buna hakkı olduğunu savunuyor. Muhalif kesim ise bunun hukuka müdahale olmasından kaygı duyuyor.

Öte yandan, röportajda ABD'de 2020 yılında yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden seçileceğinden emin olduğunu ifade eden Trump, ülkenin durumunun düzelmeye başlayacağı ve yeniden saygınlık kazanacağı için başarılı olacağını ifade etti.

dpa/JD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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