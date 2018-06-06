 Trump-Putin görüşmesi Viyana′da olabilir | DÜNYA | DW | 09.06.2018

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DÜNYA

Trump-Putin görüşmesi Viyana'da olabilir

Rusya, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan zirvenin Viyana’da olabileceğini açıkladı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, sağda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçen Salı Viyana'da görüşmüştü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleştirilmesi planlanan görüşmenin Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenmesi planlanıyor.

Çin'in Çinğdav kentinde düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde basın mensuplarına konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, iki lider arasındaki görüşme için Viyana'nın isminin geçtiğini, ancak bunu henüz teyit edemediklerini söyledi.

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Peskov, "Biliyorsunuz, iki başkan son telefon görüşmelerinde böyle bir buluşmanın gerekliliğini konuşmuşlardı. Viyana'nın bu amaçla adres olarak belirlenmesi de konuşmanın içeriğine dahildi" ifadesini kullandı.

Sözcü ek olarak somut bir anlaşma yapılmadığını ve konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadığını kaydetti.

Avusturya boyutu

Orta Avrupa ülkesi Avusturya, özellikle Ukrayna'daki savaş ve Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi sonrası Batı ile arası bozulan Moskova yönetimi ile kendi müttefikleri arasında kısmen arabuluculuk üstlenmiş durumda.

Muhafazakar siyasetçi Sebastian Kurz'un Başbakan olarak seçilmesinden bu yana Viyana yönetimi Putin ile görüşmelerinde AB ile Rusya arasındaki gerginliği yatıştırıcı bir tavır takındı.

Viyana'da geçen Salı günü Putin ile görüşen Kurz, "Zorlu zamanlarda bile işbirliğimizi devam ettirdik" ifadesini kullandı.

İngiltere'nin Salisbury kentinde eski çifte ajan Sergey Skripal'e Mart ayında düzenlenen suikast girişimi sonrası birçok Batı ülkesi Moskova'yı suçlayarak Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış, ancak Avusturya böyle bir adım atmamıştı.

Kanada'da gerçekleştirilen G7 zirvesinde de Donald Trump Cuma günü diğer üyelere bir çağrıda bulunarak Rusya'nın gruba tekrar dahil edilmesini istemişti. Ancak Trump'ın bu talebi diğer G7 üyeleri tarafından derhal reddedildi.

Rusya, 2014 yılında Kırım'ı ilhak ettikten sonra G7'den çıkarılmıştı.

AFP,rtr,AP/ÇÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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