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DÜNYA

Trump: Pakistan bizi aptal yerine koydu

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ı teröristlere destek vermek ve ABD'yi aptal yerine koymakla suçladı. Trump'ın mesajı Pakistan'a yönelik mali yardımların durdurulacağı yönündeki haberlerin ardından geldi.

USA - Präsident Trump - Jahresrückblick (Reuters/J. Ernst)

ABD Başkanı Donald Trump Pakistan'ı terörle mücadelede kendilerine yardımcı olmamakla suçlayarak bu ülkeye yaptıkları mali yardımı azaltma tehdidinde bulundu. Başkan Trump Twitter hesabından paylaştığı mesajda "ABD son 15 yılda Pakistan'a aptal gibi 33 milyar dolardan fazla yardım yaptı. Onlar ise bize yalan ve aldatmaca dışında birşey vermedi, liderlerimizi aptal yerine koydu. Afganistan'da peşinde olduğumuz teröristlere güvenli bölge sağlıyorlar. Artık yok" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın ağır eleştirisi, New York Times gazetesinin Washington'un Pakistan'a yapılacak 255 milyon dolarlık yardımı durduracağı haberinin ardından geldi. Gerginliğe Pakistan hükümetinin ABD'ye, bölgedeki Amerikalı bir rehine hakkında bilgi verebilecek Taliban bağlantılı bir tutuklu ile görüşme izni vermemesinin yol açmış olabileceği belirtiliyor.

Pakistan Dışişleri bakanı Hoca Muhammed Asıf, Donald Trump'un mesajına verdiği yanıtta teröristlerle ilgili iddianın gerçeği yansıtmadığını belirterek, ABD'nin son 15 yılda Pakistan'a verdiği paraların hayırseverlik amacıyla olmayıp ülkesinin sunduğu hizmetlerin karşılığı olduğunu vurguladı. Washington yönetiminin Afganistan'daki başarısızlıklarının verdiği rahatsızlıktan ötürü sendelediğini savunan Pakistan Dışişleri Bakanı Asıf, Amerikan yardımlarının ayrıntılarını ve nerede, ne şekilde kullanıldığını kamuoyu önünde paylaşmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

"Pakistan terörist barındırıyor" iddiası

Pakistan yönetimi militan örgütleri püskürtmek için sayısız askeri operasyon başlattıklarını ve 2001 yılından bu yana terör saldırılarında en az 17 bin Pakistanlının öldüğünü duyurdu.

Washington ve Kabil yönetimleri Taliban'ı desteklemekle suçladıkları Pakistan'ın terörle mücadeleye yeterli desteği vermediğini iddia ediyor. Amerikan askeri yetkilileri Afganistan'daki Amerikan birliklerine saldırılar düzenleyen Hakkâni hareketini Pakistan gizli servisinin yönlendirdiğini ve bu örgütün Pakistan'ın kuzeybatısındaki yarı özerk bölgelerde yuvalandığını öne sürüyor. İslamabad hükümeti ise 2014 yılında düzenlenen kapsamlı askeri operasyonlarla söz konusu bölgenin militanlardan temizlendiğini duyurmuştu.

© Deusche Welle Türkçe

DW,afp,Reuters/AG, BK

 

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