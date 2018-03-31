 Trump Meksika sınırında asker konuşlandırıyor | DÜNYA | DW | 05.04.2018
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DÜNYA

Trump Meksika sınırında asker konuşlandırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına askeri birlikler konuşlandırılmasını öngören kararnameyi imzaladı. Trump kararına duvar inşasının gecikmesini gerekçe gösterdi.

USA Waffenkammer Nationalgarde Illinois (Getty Images/Scott Olson)

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin Meksika sınırına iç güvenlikten sorumlu Ulusal Muhafızlar'dan oluşan askeri birlikler gönderilmesini öngören kararnameyi imzaladı. Kararnamede "sınırdaki durumun kritik noktaya ulaştığı ve güney sınırındaki yasa tanımazlığın Amerikan halkının güvenlik ve egemenliği ile bağdaştırılamayacağı" belirtildi.

Trump yasayı imzalarken "hükümetin harekete geçmekten başka çaresinin kalmadığını" söyledi. Trump, sınıra Ulusal Muhafızlar'ın gönderilmesine örülmesini öngördüğü duvarın inşasında ilerleme kaydedilememesini gerekçe göstermiş ve duvar tamamlanana kadar sınırın askeri birliklerce korunacağını duyurmuştu.

Daha sonra Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yasalar izin vermediği için askeri birliklerin görevlendirilemeyeceği ve gönüllülerden oluşan birliklerin bu görevi üstleneceği belirtilmişti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, konuşlandırmanın geciktirilmeden başlamasını umduğunu söyledi. Bakan, sınır koruma görevinin süresi, maliyeti ve kapsamı hakkında bilgi vermedi.

USA Nationalgarde (picture-alliance/dpa/P. Buck)

Meksika endişeli

Trump'ın sınıra askeri birlikler sevkedilmesi kararı Meksika'da endişeye yol açtı. Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray, "misyonun sınırın silahlandırılmasına yol açmasının ikili ilişkilere ciddi zarar verebileceği" uyarısında bulundu.

Trump'ın sınır koruma planları Meksika Senatosu'nda da eleştirildi. Senato oy birliği ile aldığı kararda organize suçlarla mücadele ve göçle ilgili ikili işbirliğinin askıya alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Sınırdaki önlemlerin göçmen akınını durdurmaya yönelik olduğunu söyleyen Trump, son günlerde Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda göçmenleri küçümseyen ifadeler kullanmış ve güvenlik tedbirlerinin artırılacağını yazmıştı.

Trump'ın en önemli seçim vaatleri arasında yer alan duvar projesi finansman darboğazı nedeniyle ilerletilemiyor. Trump duvarın maliyetine Meksika'nın da "herhangi bir şekilde" ortak edileceğini söylemiş, Meksika yönetimi ise bunun kesinlikle söz konusu olamayacağını duyurmuştu.

DW, epd, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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