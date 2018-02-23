 Trump: Kudüs′teki büyükelçilik açılışına katılabilirim | DÜNYA | DW | 06.03.2018
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DÜNYA

Trump: Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabilirim

Kudüs'i İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'teki büyükelçilik açılışına katılabileceğini söyledi. ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği 14 Mayıs'ta açılacak.

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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump

ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs'e taşınacak olan ABD büyükelçiliğinin açılışına katılabileceğini söyledi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Oval Ofis'te düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Trump, "Eğer yapabilirsem, törene katılacağım, katılabilirim. İsrail benim için çok özel, özel bir ülke, özel insanlar" dedi.

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Türk Dışişleri, ABD'nin Kudüs'teki büyükelçiliğini Mayıs ayında açacağını duyurmasına ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada "ABD'nin uluslararası toplumun vicdanının sesini umursamadığı" ifade edildi. (24.02.2018)

ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma işlemini, beklenenden bir yıl önce gerçekleştireceği açıklandı. (23.02.2018)

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Trump bir yıldır ABD Başkanlık koltuğunda oturuyor. Ortadoğu'da genel hatlarıyla seleflerinin politikasını izliyor. Ancak aldığı bazı kararlar, bölgede iplerin gerilmesine ve ABD'nin imajının zarar görmesine neden oldu. (20.01.2018)

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Kudüs'ü ziyaret eden Trump, Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı'na giden ilk görevdeki ABD Başkanı olmuştu.

Trump yönetimi geçtiğimiz yıl Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamış ve büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçiliğin İsrail'in 70'inci kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta açılacağını duyurmuştu.

Trump'ın bu adımı uluslararası alanda yoğun tepkiye neden olmuş, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamada 128 ülke, Trump'ın mali yaptırım tehditlerine rağmen plana karşı oy kullanmıştı. BM Genel Kurulu kararında ABD yönetimi Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması planından geri adım atmaya çağrılmıştı. 

Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar için kutsal bir kent olan Kudüs'ün statüsü, İsrail ve Filistin arasındaki tartışmalı konuların başında geliyor. Filistinliler Doğu Kudüs'ü gelecekteki Filistin devletinin başkenti olarak görürken, 1967'de kentin doğusunu işgal eden İsrail Kudüs'ü başkenti ilan etmişti. Ancak İsrail'in bu hamlesini tanıyan ülke olmamıştı.

Gündemde İran ve Suriye de vardı

Trump-Netanyahu görüşmesine ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililer, iki liderin İran'la 2015'te varılan nükleer anlaşmanın gözden geçirilmesi ve Tahran'ın Suriye'deki varlığı başlıklarını da ele aldığını belirtti. 

Netanyahu, Trump'la planlanandan bir saat daha uzun süren görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada, "İki ülkenin de, Arap komşularımızın da Ortadoğu'da karşı karşıya olduğu en büyük zorluk tek bir kelimeden oluşuyor: İran" dedi. Netanyahu, İran'ın durdurulması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programını durdurması karşılığında yaptırımları kısmen askıya alan anlaşmanın gözden geçirilmesi için anlaşmada imzası bulunan, aralarında Almanya'nın da olduğu Avrupa ülkelerine çağrı yapmıştı. Trump, aksi takdirde Barack Obama döneminde imzalanan anlaşmadan çekileceğini söylemişti.

rtr,AFP/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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