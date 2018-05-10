 Trump K.Kore liderini Beyaz Saray′a davet etmeyi düşünüyor | DÜNYA | DW | 07.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump K.Kore liderini Beyaz Saray'a davet etmeyi düşünüyor

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin başarılı geçmesi halinde kendisini Washington'a davet edebileceğini söyledi.

Kim Jong Un ve Donald Trump

Kim Jong Un ve Donald Trump

Önerdiğimiz linkler

ABD ile Kuzey Kore arasındaki zirve öncesinde Pyongyang yönetiminin üç üst düzey askeri yetkiliyi görevden aldığı öne sürüldü. (04.06.2018)

Kuzey Kore lideri Kim'in ABD Başkanı Trump ile planlanan görüşmesi öncesi hazırlıklar sürerken Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Pyongyang'ı ziyaret etti. (31.05.2018)

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceğini ilan eden ABD Başkanı Donald Trump, zirvenin başarılı geçmesi halinde kendisini Washington'a davet edebileceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşeceklerini teyit etti. Trump, görüşme "başarılı geçtiği takdirde" Kim'i ABD'ye davet etmesinin de sözkonusu olabileceğini söyledi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Trump, Kuzey Kore ile yapılacak bir barış anlaşmasına ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesine açık olduğunu söyledi.

Trump, hukuki olarak halen çözülmemiş bulunan Kore Savaşı'yla ilgili bir anlaşmanın da ihtimaller dahilinde olduğunu kaydetti. "Bir anlaşma imzalayabiliriz… Bu muhtemelen işin kolay kısmı olur" diye konuşan Trump, "İşin zor kısmı bundan sonra başlıyor" dedi.

"Trump isterse"

Mike Pompeo

Mike Pompeo

Diğer yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kuzey Kore liderinin kendisine şahsen, nükleer silahlardan arınmaya hazır olduğunu söylediğini belirtti. Trump-Kim zirvesi konusunda konusunda "umutlu" ancak "temkinli" olduğunu kaydeden Pompeo, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arınmasının "yalnızca Trump kabul ettiği takdirde" gerçekleşeceğini kaydetti.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arınmasının ülke için "daha aydınlık bir yolu" mümkün kılacağını kaydeden Bakan, diplomasi yolları sonuç vermediği takdirde Kuzey Kore üzerindeki baskının artacağını dile getirdi. Pompeo, ülkeden "yalnızca söz değil, somut adımlar" beklediklerini ifade etti.

İlk aşamada Trump ve Kim arasındaki zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılması kararlaştırılmış, ancak Trump, "Kuzey Kore'nin düşmanca bir tavır” sergilediği gerekçesiyle zirveye katılmayacağını ilan etmişti. Buna rağmen Kuzey Kore görüşmelere açık olduğunun sinyalini vermişti. 

Kesinleştiği belirtilen zirvenin en önemli gündem maddesi Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması olacak.  

dpa/BÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

USA Donald Trump Nordkorea lässt Amerikaner frei

Trump ile Kim 12 Haziran'da Singapur'da görüşecek 10.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı "merakla beklenen" görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşeceğini açıkladı.

Südkorea TV Bildschirm Donald Trump, Kim Jong Un

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: Görüşme hedefimizde değişiklik yok 27.05.2018

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile yapacağı görüşmeyi iptal eden ABD Başkanı Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, buluşmanın mümkün olduğu mesajı verdi.

USA Nordkorea - Donald Trump und Kim Jong Un - TV

Trump-Kim zirvesi için diplomasi trafiği 29.05.2018

ABD ile Kuzey Kore arasında yapılması planlanan zirve için heyetlerarası görüşmeler sürüyor. Kuzey Kore lideri Kim'e en yakın isimlerden biri, Washington'a gitmeye hazırlanıyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te Rusya yanlısı güçler 2015 yılında üstünde Rusya bayrağının dalgalandığı bir tank kullanıyorlar

BM: Ukrayna’dan ağır silahlar çekilsin

BM Güvenlik Konseyi, Ocak 2017’den bu yana ilk defa Ukrayna’nın doğusundaki iç savaş durumuyla ilgili ortak bir karar aldı. Kararda ağır silahların bölgeden çekilmesi için çağrı yapıldı. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya. 