 Trump Kim′in sözünü tutacağına inanıyor | DÜNYA | DW | 11.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump Kim'in sözünü tutacağına inanıyor

Kuzey Kore lideri Kim ile tarihi bir zirve gerçekleştirmeye hazırlanan ABD Başkanı Trump, Pyongyang rejiminin füze denemelerini durduracağına dair sözünü tutacağına inandığını söyledi.

default

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un görüşme teklifini kabul ederek uluslararası kamuoyunu şaşırtan ABD Başkanı Donald Trump, Pyongyang rejimiyle ilgili olumlu mesajlar verdi.

"Kuzey Kore 28 Kasım 2017'den beri füze denemesi gerçekleştirmedi. Görüşmelerizde yeni denemeler yapmayacaklarına söz verdiler. Bu sözü tutacaklarına inanıyorum" diye tweet atan Trump, Pensilvanya eyaletindeki bir mitingde yaptığı konuşmada da Pyongyang'ın "barış istediğini" düşündüğünü söyledi ve ekledi: "Sanırım artık zamanı geldi"

Trump, mitingde Kim'den söz edince kalabalıktan yuhalama sesleri yükselmesi üzerine ise "Hayır, hayır çok olumlu. Görüşmeden sonra bunu yapabilirsiniz. Ama şu an görüşmeyi beklemeliyiz. Neler olacağını göreceğiz" dedi.

"Dünya için en büyük anlaşma"

Kim'le görüşmesinden her türlü sonucun çıkabileceğini belirten Trump, başarısızlıkla da sonuçlanabileceğini ifade ettiği bu görüşmede "dünya için en büyük anlaşmayı" da yapabilme ihtimalleri olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile telefonda görüştüğünü belirten Trump, her iki liderin de Kuzey Kore ile yapılacak bir görüşmeye olumlu baktığını sözlerine ekledi.

Trump, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore'de temaslarda bulunan Güney Koreli yetkililere Kim'in görüşme davetini kabul ettiğini söylemişti. Mayıs ayı sonuna kadar yapılması öngörülen görüşmenin kesin tarihi ve yeri ise belirlenmemişti.

DW,AP/CÖ,MK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

ABD ile Kuzey Kore arasında tarihi zirve

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim'in görüşme davetini kabul etti. Liderler arasında daha birkaç ay önce yaşanan söz düellosunda Trump Kim'e "küçük roket adam", Kim de Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti. (09.03.2018)  

Beyaz Saray Trump'ın Kuzey Kore koşulunu açıkladı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la sadece ülkesini nükleersizleştirme yönünde adım atması halinde bir araya gelebileceğini açıkladı. (10.03.2018)  

Benzer içerik

Südkorea Donald Trump und Kim Jong Un im TV in Seoul

Beyaz Saray Trump'ın Kuzey Kore koşulunu açıkladı 10.03.2018

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'la sadece ülkesini nükleersizleştirme yönünde adım atması halinde bir araya gelebileceğini açıkladı.

Bildkombo Kim Jong Un und Donald Trump

ABD ile Kuzey Kore arasında tarihi zirve 09.03.2018

ABD Başkanı Trump Kuzey Kore lideri Kim'in görüşme davetini kabul etti. Liderler arasında daha birkaç ay önce yaşanan söz düellosunda Trump Kim'e "küçük roket adam", Kim de Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti.

Nordkorea Kim Jong Un mit südkoreanischer Delegation

Kore yarımadasında tarihi zirve kararı 06.03.2018

Nükleer silahları nedeniyle uluslararası toplumun eleştirilerinin hedefi olan Kuzey Kore'nin lideri Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, Güney Koreli mevkidaşı ile gelecek ay düzenlenecek zirvede bir araya gelecek.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Trump Kim'in sözünü tutacağına inanıyor

Kuzey Kore lideri Kim ile tarihi bir zirve gerçekleştirmeye hazırlanan ABD Başkanı Trump, Pyongyang rejiminin füze denemelerini durduracağına dair sözünü tutacağına inandığını söyledi. 

FOTO-GALERİ

Balkrishna Doshi, Pritzker jürisi tarafından “1950’lerden bu yana geniş çeşitlilikteki bir spektrumda her sosyo-ekonomik sınıfın hayatına dokunan” bir mimar olarak nitelendirildi. Le Corbusier’in öğrencisi olan Doshi'nin 1989'da Hindistan’ın Indore bölgesinde tasarladığı Aranya yerleşim birimlerinde bugün 80 bin kişi yaşıyor.

Pritzker ödüllü mimarlar ve eserleri

Mimarinin Nobel Ödülü olarak bilinen Pritzker bu yıl 40'ncı kez verildi. Ödülü son yıllarda kazanan mimarları derledik. 