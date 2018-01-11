  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump İran'a yönelik yaptırımları "son kez" erteledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya "son bir şans" daha vererek İran'a yönelik yaptırımların bir süre daha askıya alınacağını açıkladı.

USA Trump erhöht den Druck auf den Iran (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik yaptırımlar konusunda beklenen kararını açıkladı. Trump, Cuma günü yaptığı açıklamada İran ile yapılan nükleer anlaşmaya "son bir şans" daha vererek İran'a yönelik yaptırımların bir süre daha askıda kalacağını açıkladı.

Ancak ABD Başkanı Trump, 2015 yılında yapılan anlaşmanın yeniden müzakere edilmesi, hataların giderilmesi ve İran'a daha sert koşulların getirilmesi gerektiğini savundu. "Bunun son bir şans" olduğu kaydeden Trump, aksi taktirde yaptırımların bir kez daha ertelenmeyeceğini ve ABD'nin nükleer anlaşmadan çekileceğini söyledi.

ABD hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre Trump'ın bu kararı yaptırımların 120 gün daha ertelenmesini öngörüyor.

İran'dan tepki

İran'dan ise Trump'ın açıklamalarına tepki geldi. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, anlaşmanın yeniden müzakereye açık olmadığını söyledi. Zarif,  açıklamanın, sağlam bir uluslararası anlaşmayı Trump'ın çaresizce bozma çabalarından biri olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif

Tahran yönetimi, İran için koşulların sertleştirilmesi durumunda anlaşmanın hükümsüz sayılacağı yönünde uyardı.

Avrupalı Bakanlar, Perşembe günü Trump'a İran'ın nükleer silah geliştirmesine engel olmak üzere 2015 yılında varılan anlaşmaya sadık kalma çağrısı yapmıştı.

Nükleer anlaşma Obama'nın en önemli siyasi miraslarından

Nükleer anlaşma İran ile ekonomik ilişkilerin normalleştirilmesini ve bu ülkeye uygulanan yaptırımların azaltılmasını öngörüyor. Buna karşılık İran en az 10 yıl süreyle nükleer programını önemli ölçüde sınırlandırarak nükleer silah üretimine geçmemeyi taahhüt etmişti. Anlaşmayı denetleyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) İran'ın şimdiye kadar anlaşmaya uyduğunu belirtiyor.    

Anlaşma BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, Almanya, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ve de AB arasında 2015 yılında ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanmıştı. Donald Trump, başkanlık görevine seçilmesinin ardından İran ile varılan nükleer anlaşmayı "utanç verici" olarak nitelemişti.

Reuters/dpa, BD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Avrupa'dan ABD'ye İran'la nükleer anlaşma uyarısı

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yaptırım konusunda alacağı karar öncesi Avrupalı bakanlardan uyarı geldi. İran'a yönelik yaptırımlara geri dönülmesinin anlaşmayı tehlikeye atacağı belirtildi. (11.01.2018)  

Putin'den İran'a nükleer anlaşma desteği

Rusya Devlet Başkanı Putin, Tahran’daki temaslarında İran ile P5+1 ülkeleri arasındaki nükleer anlaşmaya desteğini yineledi. Hamaney ise İran'la Rusya'nın işbirliğini artırarak ABD'yi yalnızlaştırabileceğini söyledi. (01.11.2017)  

Nükleer anlaşma neler içeriyor?

İran’ın nükleer programına ilişkin aksiyon planı 2015 yılının temmuz ayında İran ile uluslararası toplum arasında imzalanmıştı. Peki, anlaşma neleri öngörüyor, ABD içeriğinde nelerin değişmesini istiyor? (13.10.2017)  

Benzer içerik

Brüssel Iran EU Treffen Außenminister

Avrupa'dan ABD'ye İran'la nükleer anlaşma uyarısı 11.01.2018

ABD Başkanı Trump'ın İran'a yaptırım konusunda alacağı karar öncesi Avrupalı bakanlardan uyarı geldi. İran'a yönelik yaptırımlara geri dönülmesinin anlaşmayı tehlikeye atacağı belirtildi.

Deutsche und Türkische Flagge

SN: Berlin'in el uzatmasının tam zamanı 12.01.2018

Almanya-Türkiye ilişkilerinde yumuşama eğilimi, Avrupa’nın ABD’ye yaptığı İran uyarısı Alman basınında öne çıkan konular.

USA Treffen UN Sicherheitsrat Vassily Nebenzya und Nikki Haley

İran ve Rusya’dan ABD’ye tepki 06.01.2018

İran ve Rusya, İran'daki protestoları görüşmek için toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'yi sert bir dille eleştirdi.

FOTO-GALERİ

Spanien Barcelona Strandpromenade (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +