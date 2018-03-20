 Trump ile Macron Rusya konusunda anlaştı | DÜNYA | DW | 21.03.2018
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DÜNYA

Trump ile Macron Rusya konusunda anlaştı

ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron İngiltere'de zehirlenen eski Rus ajanına yönelik saldırıdan Moskova'yı sorumlu tutma kararı aldı.

New York Emmanuel Macron, Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/E. Vucci)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (solda) ve ABD Başkanı Trump

ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Rusya gündemiyle bir telefon görüşmesi yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin "Britanya topraklarındaki özel kişilere karşı kimyasal silah kullanılmasının ardından Birleşik Krallık ile dayanışma içinde olduklarını tekrarladıkları" belirtildi. Ayrıca Trump ve Macron'un "Rusya'yı sorumlu tutmak için adım atılması gerektiği konusunda mutabık oldukları" ifade edildi.

Rus hükümeti eski Rus ajan Sergey Skripal'in Salisbury'de sinir gazı kullanılarak zehirlenmesinden sorumlu tutuluyor. Rusya ile İngiltere arasında Skripal'a yönelik saldırı sonrasında başlayan sözlü atışma ise sürüyor.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası'nı, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda Adolf Hitler'in yaptığı gibi istismar edeceğini söyledi. Bir milletvekilinin "Putin bunu Hitler'in 1936 Olimpiyatları'nı kullandığı gibi kullanacak" ifadesine yanıt olarak Johnson "1936 ile yapılan karşılaştırmanın kesinlikle doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

EU-Außenministertreffen Brüssel Boris Johnson (picture-alliance/dpa/V. Mayo)

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson

Hitler benzetmesine Kremlin'den tepki

Johnson'ın bu sözüne Moskova'dan sert tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova Rusya ile Hitler Almanyası arasında yapılacak herhangi bir benzetmenin kabul edilemez olduğunu söyledi. Facebook hesabından bir açıklama yapan Zakharova, "Bu paralellikler… kabul edilemez ve bir Avrupa devletinin diplomatik yapısının başındaki bir kişiye yakışmaz" dedi. Boris Johnson'ın nefret ve öfke ile zehirlenmiş olduğunu belirten Zakharova, Johnson'ın bir nükleer gücü temsil ediyor olmasının ürkütücü olduğunu belirtti.

Rusya saldırıyla bağlantılı oldukları iddiasını reddediyor. Dışişleri Bakanlığından deneyimli Rus diplomat Vladimir Yermakov, "Britanyalı yetkililer ya kendi topraklarında böylesi bir terörist saldırıdan korunma güvencesi sağlayamıyorlar ya da doğrudan ya da dolaylı olarak –burada hiç kimseyi suçlamıyorum- saldırıyı bir Rus vatandaşına yönlendirdiler" dedi. Yermakov "Kendinizi biraz Rus fobisinden, ada mantığından çıkarın. Sizin adınıza utanıyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere'nin Moskova Büyükelçiliği de Twitter hesabı üzerinden "Rusya yalan ve dezenformasyon yaymaya devam ediyor" ifadelerini paylaştı.

AFP, dpa / EC, GY

©Deutsche Welle Türkçe

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