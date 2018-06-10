 Trump ile Kim arasında tarihi zirve | DÜNYA | DW | 12.06.2018

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DÜNYA

Trump ile Kim arasında tarihi zirve

Kore Savaşı'ndan bu yana ilk kez bir ABD Başkanı ile Kuzey Kore Devlet Başkanı görüşüyor. Singapur'daki tarihi zirvede taraflar bir de anlaşma imzalayacak.

Singapur Sentosa USA-Nordkorea Gipfel Handshake (Getty Images/AFP/S. Loeb)

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un Singapur'da bir araya geldi.

İki devletin başkanlarının tarihte ilk kez yüz yüze görüştüğü zirvede taraflar önce tokalaşarak basın mensuplarına poz verdikten sonra beraberlerindeki heyetlerle ikili görüşmelere başladı.

Öğle yemeğinin ardından kısa bir açıklama yapan Trump, görüşmenin "tahmin edilenden çok daha iyi” geçtiğini, "büyük bir ilerleme" kaydedildiğini söyledi ve Kuzey Kore lideri ile bir anlaşma imzalayacağını belirtti. Ancak anlaşmanın niteliği ve içeriği konusunda herhangi bir bilgilendirme yapmadı.

Heyet toplantıları öncesinde ise Trump ile bu görüşmenin gerçekleşmesinin kolay olmadığını söyleyen Kim, "Eski önyargılar ve alışkanlıklar ilerlememize engel oldu ancak hepsini aştık ve bugün buradayız" ifadesini kullandı.

İlk tokalaşmanın ardından heyetler bir araya geldi

İlk tokalaşmanın ardından heyetler bir araya geldi

Dünyadan tepkiler

Birçok devlet lideri Trump-Kim görüşmesinin olumlu geçmesini dilediklerine dair mesajlar yayınladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Monn Jae In, önceki gece "neredeyse uyuyamadığını" söyledi ve Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve barış için umutlu olduğunu söyledi.

Malezya'nın yeni Devlet Başkanı Mahathir Muhammed, Tokyo ziyareti sırasında her iki tarafın da müzakerelerde iyi sonuç almak istiyorlarsa bazı tavizler vermeyi göze alması gerektiğini kaydetti.

Donald Trump ve Kim Jong Un

İki lider öğle yemeği sonrası kısa bir yürüyüşe çıktı

Tarihe geçti

Henüz birkaç ay öncesine kadar Kuzey Kore'ye "ateş ve öfke" yağdırmakla tehdit eden Trump ve bunun karşısında ABD'yi nükleer silahlarla vurma tehdidinde bulunan Kim arasındaki bu görüşme tarihe geçti.

1950 ile 1953 yılları arasında yaşanan ve Türkiye'nin de NATO'ya katılmak için asker gönderdiği Kore Savaşı'ndan bu yana teknik olarak hâlâ savaş halinde olan ABD ve Kuzey Kore arasında sadece bir ateşkes anlaşması bulunuyor.

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını imha etmesini ve nükleer silah programını sonlandırmasını talep ediyor ve bunun karşılığında Kim rejiminin devamını sağlayacak bir takım "garantiler” vermeyi teklif ediyor.

Pyongyang yönetimi ise nükleer silah programını kısmi olarak sonlandırmış ve Mayıs ayında ülkenin kuzeydoğusunda Punggye-ri'deki nükleer deneme sahasını kapatmıştı.

AP,rtr,dpa,AFP/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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