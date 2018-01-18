Trump: Duvar konusunda fikrim değişmedi

ABD Başkanı Donald Trump Meksika sınırına duvar örme fikrinden vazgeçtiği yönündeki haberler üzerine Twitter hesabından bir açıklama yaparak projeden vazgeçmediğini söyledi.

"Duvar duvardır, ilk tasarladığımdan beri hiç değişmedi ya da evrilmedi" diyen Trump hiçbir zaman duvarın "dağlar, çöller ya da güçlü nehirler" gibi "doğal korumanın" olduğu yerlere inşa edilmesi niyetinde olmadığını belirtti.

Duvarın masraflarının dolaylı ya da doğrudan Meksika tarafından karşılanacağını tekrarlayan Trump "Ülkemizin emniyeti ve güvenliği için duvara ihtiyacımız var. Dünyanın en tehlikeli ülkesi olarak değerlendirilen Meksika'dan kitlesel uyuşturucu akışını durdurmaya yardım etmesi için duvara ihtiyacımız var. Duvar yoksa anlaşma da yok" diye yazdı.

The New York Times gazetesinin haberine göre Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly, Trump'ın duvar fikrinden vazgeçtiğini söylemişti. Trump'ın ABD ile Meksika sınırındaki doğal bariyerler konusunda "tam olarak bilgilenmeden" önce duvar vaadinde bulunduğunu söyleyen Kelly, duvara ihtiyaç olmadığı konusunda Trump'ı ikna ettiğini ve Başkan'ın duvar fikrinin "evrildiğini" belirtmişti.

Gazetenin haberine göre John Kelly, bu açıklamaları ABD Kongresi'nin Latin Amerika kökenli üyelerinin yer aldığı Kongre Hispanik Grup Toplantısı'nda yaptı. Kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda ABD'ye çocuk yaşta gelen ve korunmasız göçmenlerin durumu ele alındı. Trump daha önce bu durumda olan yüz binlerce kişinin geri gönderilebileceğini ifade etmişti.

Kelly burada yaptığı konuşmayı doğrulamazken, Fox News televizyonuna konuşarak, Trump'ın tutumunu genç göçmenlerin korunması yönünde "belirgin bir biçimde değiştirdiğini" söylemekle yetindi.

DW,Reuters, AFP, AP/ EC,ÇÖ

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