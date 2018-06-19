Trump üzerinde göçmen çocuklar nedeniyle baskı artıyor

ABD'de Trump yönetiminin Meksika sınırını geçen göçmen aileleri çocuklarından ayırmasına yönelik protestolar, Cumhuriyetçi Parti'yi harekete geçirdi. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde konuyla ilgili iki yasa tasarısı hazırlığında olduğu belirtiliyor. ABD Başkanı Donald Trump konuyla ilgili olarak Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi parti milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyetçi milletvekili Mark Meadows görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada Trump'ın üyelerden göçle ilgili "derhal” adım atmalarını istediğini belirtti. Cumhuriyetçi milletvekili Tom Cole da Trump'ın ailelerinin ayrılmasının "kesinlikle çekici bir durum olmadığını ve kötü göründüğünü” söylediğini aktardı. Beyaz Saray da Başkan'ın her iki tasarıyla ilgili olarak Cumhuriyetçi milletvekillerine desteğini ifade ettiğini açıkladı.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Mitch McConnell de çocuklarla ailelerin birbirinden ayrılmasını sona erdirecek bir öneri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Cumhuriyetçiler 100 üyeli Senato'da 51 üyeyle çoğunluğa sahip. Ancak tasarının Senato'dan geçebilmesi için 60 oya yani 9 Demokrat senatörün desteğine ihtiyaç var.

2 bin 342 çocuk ailelerinden ayrıldı

ABD hükümeti "Sıfır Tolerans” politikası çerçevesinde yasadışı olarak sınırı geçen tüm insanlara suçlu muamelesi yapıyor. Çocuklar anne ve babalarıyla birlikte tutuklanamayacakları için ailelerden ayrılarak kamp ya da yurtlara gönderiliyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı verilerine göre 5 Mayıs - 9 Haziran tarihleri arasında 2 bin 342 çocuk ailelerinden ayrıldı. Çocukların zorla ailelerinden ayrılması ABD içinde ve dışında tepki ve protestolarla karşılanıyor.

Trump'ın izlediği siyasete eyalet yönetimleri de direniş gösteriyor. Colorado, Maryland, Massachusetts, New York ve Virginia eyaletleri ailelerin sınırda bölünmesi uygulamasını hayata geçirmiyor. New York Valisi Andrew Cuomo konuyla ilgili olarak "Sürmekte olan insani trajedide işbirlikçilik yapmayacağız” dedi.

Trump'a ABD Kongresi'nde de tepkiler var. Demokrat Milletvekili Juan Vargas bir oturum sırasında salonda olan Trump'a hitaben "Çocukları ayırmaya son verin” diye konuştu. "Başkan sizin çocuğunuz yok mu?” diyen Vargas "Sizin çocuklarınızı sizden ayırsalar ne düşünürdünüz?” şeklinde sözlerini sürdürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanı'na tepki

Tepkilerin hedefinde ayrıca ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen de bulunuyor. Amerika Demokratik Sosyalistleri adlı bir grup, Nielsen'i Washington'daki bir Meksika restoranında yemek yediği sırada protesto etti. Protesto sırasında 10 dakikalık bir video kayda alan aktivistler "Eğer çocuklar barış içinde yemek yiyemiyorsa, siz de burada barış içinde yemeğinizi yiyemeyeceksiniz. Yuh! Yazıklar olsun Nielsen, yazıklar olsun Trump!” diye bağırdı. Göstericiler Bakan'dan "ailelerin ayrılmasını durdurmasını ve özür dilemesini” istedi. Nielsen'e daha önce de uygulamalar nedeniyle istifa çağrısı yapılmıştı.

dpa, AFP, rtr / EC, HS

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