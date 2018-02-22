 Trump öğretmenleri silahlandırmak istiyor | DÜNYA | DW | 22.02.2018
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DÜNYA

Trump öğretmenleri silahlandırmak istiyor

ABD Başkanı Trump okullara yapılan saldırıların silahlı öğretmenler tarafından önlenebileceğini söyledi. ABD'de silah yasalarının sertleştirilmesini isteyenler artıyor.

USA Washington - Trump trifft auf Überlebende des Amoklaufs der Douglas High School in Florida (Reuters/J. Ernst)

ABD Başkanı Donald Trump okul katliamlarına karşı öğretmenlerin silahlandırılmasının etkili bir yöntem olacağını söyledi. Trump Beyaz Saray'da silahlı saldırıya uğrayan öğrencilerle yaptığı buluşmada silah taşıyan öğretmenlerin bu tür saldırıları hızla sona erdirebileceğini belirtti. ABD Başkanı "Silah kullanmasını bilen bir öğretmen olsaydı, saldırı kısa zamanda önlenebilirdi” dedi. Silah satışlarındaki sicil soruşturmalarının derinleştirileceğini duyuran Donald Trump silah alanların akli dengelerinin de mercek altına alınacağını söyledi.

Okullardaki silahlı saldırılardan sonra çok "boş söz" söylendiğini belirten Trump "bu dehşet verici durum karşısında bir şeyler yapılması gerektiğini" söyledi. Başkanla buluşan öğrenciler ve aileleri silah yasalarının sertleştirilmesini, saldırıları önleyici programlar hazırlanmasını, ruh hastalarının tedavisine ağırlık verilmesini ve öğretmen ve öğrencilerin muhtemel saldırılardan korunabilmeleri için eğitilmelerini talep etti.
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Silah yasasının sertleştirilmesine Hollywood'dan destek

Kongre duyarsız

Florida'da vuku bulan ve 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı okul saldırısı silah yasalarının sertleştirilmesi taleplerinin artmasına yol açtı. Florida eyaletinin idari merkezi Tallahassee'de silah yasasını protesto gösterisi düzenlendi. 24 Mart'ta da Washington'da büyük gösteri düzenleneceği açıklandı.

Bir hafta önce Parkland'da 19 yaşındaki bir genç AR-15 tipi otomatik silahla okuldakilere ateş açmış ve saldırgan, ABD'deki okul saldırılarının sembolleştiği Colorado'daki Columbine lisesinde öldürülenlerden daha fazla kişinin canını almıştı.

Kongre'de çoğunluğu oluşturan Cumhuriyetçi Parti silah yasalarının elden geçirilmesini ret ediyor. Bu yıl Senato ve Temsilciler Meclisi seçimleri yapılacağından konunun Kongre gündemine alınacağına ihtimal verilmiyor.

DW, Reuters/AG,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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