 Trump: Çok yakında Suriye′den çekileceğiz | DÜNYA | DW | 29.03.2018
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DÜNYA

Trump: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Trump, Suriye'deki Amerikan güçlerinin çok yakında çekileceğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise çekilme politikası konusundaki bir karardan "haberdar olmadığını" söyledi.

Donald Trump (Reuters/L. Millis)

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'da yaptığı konuşmada yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini söyledi. Katıldığı bir programda kürsüye çıkan Trump, "IŞİD'in canına okuyoruz, yani çok yakında Suriye'den çekileceğiz. Artık sorunla başkaları ilgilensin" dedi.

Trump konuşmasında IŞİD'e karşı gösterilen başarıyla övünürken aynı zamanda ABD'nin Suriye'de yaptığı harcamadan yakındı. Trump seçim kampanyası boyunca da Ortadoğu'daki ABD askerlerinin varlığını eleştirmiş, seçildiği takdirde bunu azaltacağını söylemişti.

Diğer yandan Trump'ın açıklaması o sıralarda günlük basın toplantısı düzenleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'e soruldu.

Nauert, "Başkan’ın açıklamaları dinlemedim. Hangi bağlamda bunları söyledi bilmiyorum. Bilmediğim bir açıklamayla ilgili yorum yapmayacağım" dedi. Bunun üzerine Nauert'e "Peki ABD’nin Suriye’den çekilmesi konusunda bir plandan haberdar mısınız?" sorusu soruldu. Nauert buna "Hayır, haberdar değilim" diye yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcsü Heather Nauert

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcsü Heather Nauert

IŞİD'le mücadele koalisyonu

ABD, 2014 yılında IŞİD'in Irak'ın Musul kentini işgal etmesinin ardından örgüte karşı kurulan uluslararası koalisyona öncülük ediyor. IŞİD'le mücadele kapsamında Amerikan askerleri cephede çatışmaya girmezken, kara gücü olarak çoğunluğu Kürt milislerden oluşan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) görev alıyordu. Amerikan savaş uçakları IŞİD'e karşı operasyonlarda SDG'ye hava desteği veriyordu.

Türkiye bir süredir ABD'den Suriye'nin Menbiç kentindeki güçlerini çekmesini istiyordu. Ankara, Afrin'in ardından Menbiç'teki YPG güçlerine yönelik de bir askeri harekat hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Türkiye, PKK'nın uzantısı olduğu gerekçesiyle "terör örgütü" olarak gördüğü Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren YPG'ye yönelik 20 Ocak'ta askeri harekat başlatmıştı. "Zeytin Dalı" adı verilen harekat kapsamında YPG'nin kontrolünde olan Afrin kenti, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ona destek veren Suriyeli milis gücü Özgür Suriye Ordusu tarafından alınmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı geçen haftalarda yaptığı açıklamada, Menbiç'teki Amerikan askerinin çekilmeyeceğini bildirmişti.

DW/GY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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