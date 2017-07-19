Trump′ın istediği rahip için ömür boyu hapis talebi | TÜRKİYE | DW | 13.03.2018

Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Gülen yapılanması ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklanan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında savcılık ömür boyu hapis cezası talep etti. Brunson hakkında hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi.

ABD Başkanı Donal Trump'un, Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan serbest bırakılmasını istediği rahip Brunson, Ekim 2016'da gizli tanık ifadesi doğrultusunda "casusluk" ve "darbe girişimi" suçlamalarıyla İzmir'de tutuklanmıştı.

Erdoğan basına yaptığı açıklamalarda ABD'de bulunan Fethullah Gülen'in iadesine karşılık Brunson serbest bırakılabileceğini "Ver papazı, al papazı" sözleriyle dile getirmişti. Türkiye, Brunson'un Gülen yapılanmasıyla ilişkisi olduğunu öne sürüyor.

Brunson'un tutuklanması Türkiye ile ABD arasında son yıllarda devam eden gerilimin başlıca nedenlerinden. Brunson'un cezaevine konulmasından yaklaşık bir yıl sonra ABD Büyükelçilik çalışanı Metin Topuz'un da Türkiye'de tutuklanması Ankara ve Washington arasında krizi derinleştirdi.

ABD, Topuz'un tutuklanmasının ardından Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu. Vize krizi uzun müzakerelerin ardından 28 Aralık 2017'de çözülmüştü.

rtr,AFP/GY,HS

© Deutsche Welle Türkçe