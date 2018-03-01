 Trump′ın gümrük vergisi planı istifa getirdi | DÜNYA | DW | 07.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Trump'ın gümrük vergisi planı istifa getirdi

Beyaz Saray'dan bir istifa haberi daha geldi. ABD Başkanı Trump'ın ekonomi danışmanı Gary Cohn istifa etti. Cohn'un istifasının arkasında Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi getirme planı yatıyor.

Washington Republikaner Steuerreform Trump (Reuters/A. P. Bernstein)

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn, Beyaz Saray'da görevinden istifa eden son isim oldu. Cohn'un istifasının arkasında Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulama planı yatıyor. Cohn, Trump'ın hamlesine karşı çıkan isimler arasında yer alıyor. ABD Başkanını gümrük vergisi planından döndürmek için çaba sarf ettiği belirtilen Cohn'un, gümrük vergisine misilleme olarak diğer ülkelerin alacağı önlemlerin başka sektörleri vurabileceği konusunda endişelerini dile getirdiği aktarılıyor. 

Cohn istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada "Ülkeme hizmet vermekten ve vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyümeyi destekleyecek ekonomi politikalarını hayata geçirmekten onur duydum. Bana şans tanıdığı için Başkan Trump'a minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte başarılar diliyorum" dedi.

İstifa kararının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın danışmanlığını üstlenmek için yatırım bankası Goldman Sachs'taki yöneticilik görevini bırakan Cohn'a teşekkür edildi. Trump'ın açıklamasında "Cohn eşine az rastlanan bir yetenek, Amerikalılara verdiği hizmetten dolayı kendisine teşekkür ediyorum" denildi.

Trump Cohn'un görevine getireceği ismi akıllıca seçeceğini de söyledi. ABD Başkanı, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Yeni ekonomi baş danışmanı konusunda kararımı yakında vereceğim. Bu görevi isteyen çok sayıda kişi var, kararı akıllıca alacağız" dedi.

500 milyon doların üzerindeki serveti ile Trump'ın ekibindeki en zengin isimlerden biri olan Cohn'un istifasından saatler önce Donald Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına getirilecek gümrük tarifesinden geri adım atılmayacağı yönünde açıklama geldi.

Adil olmayan ticaret politikaları nedeniyle mağdur olan Amerikan işçilerini ve endüstrisini korumak için başkan seçildiğini söyleyen Trump, "Herkes ülkemizden çıkar sağladı. Herkes. Bunun olmasına daha fazla izin veremeyiz" dedi.

USA Gary Cohn in der Lobby des Trump Tower in New York

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn istifa kararı aldı

Trump'ın planları doğrultusunda ABD çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulamaya hazırlanıyor. Almanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin tepkisini çeken bu karar, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişesine neden olmuştu. Eleştirilere Twitter üzerinden yanıt veren Trump, "Eğer bir ülke (ABD) tüm ülkelerle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" demişti.

Beyaz Saray'dan geçtiğimiz hafta da üst düzey bir istifa haberi gelmişti. Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks, bir yılı deviren Trump yönetimi altında bu görevden istifa eden dördüncü isim olmuştu. Hicks'in istifası, Rusya'nın ABD'deki seçimlerdeki rolünü araştıran komisyonda verdiği ifadenin ardından gelmişti. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hicks ifadesinde Trump'ın zaman zaman "beyaz yalanlar" söylediğini dile getirmişti.

AFP,AP,dpa/ÖA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump'ın bu kararının Çin'in misillemesine neden olabileceği belirtilirken, Avrupa Birliği'nden de tepki geldi. (01.03.2018)  

Dünya Ticaret Örgütü'nden Trump'a vergi tepkisi

ABD Başkanı Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi koyma kararına Dünya Ticaret Örgütü'nden tepki geldi. AB ise Harley-Davidson ve Levi's gibi Amerikan ürünleri için aynı uygulamaya gitmeye hazırlanıyor. (02.03.2018)  

Beyaz Saray'da bir istifa daha

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden bir isim daha istifa ediyor. Beyaz Saray'ın iletişim direktörlüğünü yapan Hope Hicks görevi bırakacağını açıkladı. 29 yaşındaki Hicks, Trump'a en yakın isimler arasındaydı. (01.03.2018)  

Trump'la Berlin arasında "ticaret savaşı" atışması

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi konması kararına karşı Almanya'nın yaptığı "ticaret savaşı" uyarısına yanıt verdi. Trump, "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" dedi. (02.03.2018)  

Benzer içerik

Elektroofen im Edelstahlwerk Shanghai im Baosteel

Trump'tan çelik ve alüminyuma gümrük vergisi 01.03.2018

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Trump'ın bu kararının Çin'in misillemesine neden olabileceği belirtilirken, Avrupa Birliği'nden de tepki geldi.

Salzgitter AG Stahlproduktion

Trump'la Berlin arasında "ticaret savaşı" atışması 02.03.2018

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergisi konması kararına karşı Almanya'nın yaptığı "ticaret savaşı" uyarısına yanıt verdi. Trump, "Ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Indien Großbritannien Besuch von Theresa May bei Narendra Modi (picture-alliance/dpa/H. Tyagi)

Ülke yöneten kadınlar

Dünyada 195 bağımsız devlet var ve büyük çoğunluğu erkekler tarafından yönetiliyor. Kadın başbakan ya da devlet başkanı sayısı az. Ancak hepsi güçlü liderler. Bazı güçlü kadın siyasetçilere göz attık. 

FOTO-GALERİ

Angela Merkel (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

Dördüncü Merkel dönemi: Muhtemel kabine

Almnaya'nın yeni hükümetinde hangi isimler var?  