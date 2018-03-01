Trump′ın gümrük vergisi planı istifa getirdi | DÜNYA | DW | 07.03.2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn, Beyaz Saray'da görevinden istifa eden son isim oldu. Cohn'un istifasının arkasında Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergisi uygulama planı yatıyor. Cohn, Trump'ın hamlesine karşı çıkan isimler arasında yer alıyor. ABD Başkanını gümrük vergisi planından döndürmek için çaba sarf ettiği belirtilen Cohn'un, gümrük vergisine misilleme olarak diğer ülkelerin alacağı önlemlerin başka sektörleri vurabileceği konusunda endişelerini dile getirdiği aktarılıyor.

Cohn istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada "Ülkeme hizmet vermekten ve vergi reformu gibi Amerikalılara fayda sağlayacak büyümeyi destekleyecek ekonomi politikalarını hayata geçirmekten onur duydum. Bana şans tanıdığı için Başkan Trump'a minnettarım. Kendisine ve yönetimine gelecekte başarılar diliyorum" dedi.

İstifa kararının ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise Trump'ın danışmanlığını üstlenmek için yatırım bankası Goldman Sachs'taki yöneticilik görevini bırakan Cohn'a teşekkür edildi. Trump'ın açıklamasında "Cohn eşine az rastlanan bir yetenek, Amerikalılara verdiği hizmetten dolayı kendisine teşekkür ediyorum" denildi.

Trump Cohn'un görevine getireceği ismi akıllıca seçeceğini de söyledi. ABD Başkanı, Twitter'da paylaştığı mesajında, "Yeni ekonomi baş danışmanı konusunda kararımı yakında vereceğim. Bu görevi isteyen çok sayıda kişi var, kararı akıllıca alacağız" dedi.

500 milyon doların üzerindeki serveti ile Trump'ın ekibindeki en zengin isimlerden biri olan Cohn'un istifasından saatler önce Donald Trump'tan çelik ve alüminyum ithalatına getirilecek gümrük tarifesinden geri adım atılmayacağı yönünde açıklama geldi.

Adil olmayan ticaret politikaları nedeniyle mağdur olan Amerikan işçilerini ve endüstrisini korumak için başkan seçildiğini söyleyen Trump, "Herkes ülkemizden çıkar sağladı. Herkes. Bunun olmasına daha fazla izin veremeyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi baş danışmanı Gary Cohn istifa kararı aldı

Trump'ın planları doğrultusunda ABD çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında ise yüzde 10 vergi uygulamaya hazırlanıyor. Almanya başta olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinin tepkisini çeken bu karar, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişesine neden olmuştu. Eleştirilere Twitter üzerinden yanıt veren Trump, "Eğer bir ülke (ABD) tüm ülkelerle yaptığı ticarette milyarlarca dolar kaybediyorsa, ticaret savaşları iyidir ve kazanması kolaydır" demişti.

Beyaz Saray'dan geçtiğimiz hafta da üst düzey bir istifa haberi gelmişti. Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Hope Hicks, bir yılı deviren Trump yönetimi altında bu görevden istifa eden dördüncü isim olmuştu. Hicks'in istifası, Rusya'nın ABD'deki seçimlerdeki rolünü araştıran komisyonda verdiği ifadenin ardından gelmişti. Soruşturmanın kilit isimlerinden biri olan Hicks ifadesinde Trump'ın zaman zaman "beyaz yalanlar" söylediğini dile getirmişti.

AFP,AP,dpa/ÖA,BK

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