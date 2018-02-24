 Trump′ın eski kampanya yöneticisine yeni suçlama | DÜNYA | DW | 24.02.2018
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DÜNYA

Trump'ın eski kampanya yöneticisine yeni suçlama

Trump'ın eski kampanya yöneticisi Paul Manafort'un, Ukrayna'nın eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç için lobicilik faaliyetinde bulunurken Avrupalı liderlere iki milyon euroyu aşkın para ödediği ortaya çıktı.

USA Paul Manafort ehemaliger Wahlkampfmanager Donald Trump (Imago/UPI Photo/K. Dietsch)

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ABD Başkanı Donald Trump'ın eski seçim kampanyası yöneticisi Paul Manafort'un Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç lehine sürdürdüğü lobicilik faaliyetleri kapsamında Avrupalı eski siyasetçilere de para ödediği ortaya çıktı.

Trump'ın seçim kampanyası ekibinin Rusya bağlantılarını ve Rusya'nın 2016 yılındaki seçimlere müdahale etmiş olabileceği yönündeki iddiaları soruşturmakla görevli özel savcı Robert Mueller, cuma günü yeni bir iddianame yayınladı. İddianameye göre Manafort, "Hapsburg Grubu" adındaki gruba gizli bir biçimde iki milyon euroyu aşkın para ödedi.

Avrupalı eski politikacılara "Ukrayna'nın lehine pozisyonları temsil etmek için" para ödendiğinin belirtildiği iddianamede, ABD'de yürütülen lobi faaliyetlerine de yer veriliyor. Metinde Hapsburg Grubu'nun 2012-2013 yıllarında aktif olduğu ve "eski bir Avrupalı başbakan" tarafından yönetildiğine değiniliyor. Bu kişinin grubun diğer üyeleriyle birlikte ABD'li kongre üyeleri ve hükümet yetkilileriyle birlikte eski Ukrayna hükümeti için çalıştığı vurgulanıyor. Avrupalı siyasetçilerin bu çerçevede Kiev'in tutumunu "tarafsız" olarak değerlendiriyormuş gibi yapıp "gerçekte bu iş için para alan ve Ukrayna için çalışan lobiciler olmasının" söz konusu olduğunun altı çiziliyor.

Manafort, Trump'ın seçim kampanya yöneticisi görevine Temmuz 2016'da başlamış, iki ay sonraysa Yanukoviç'in partisinden 12 milyon dolardan fazla para aldığına ilişkin suçlamaların baş göstermesiyle birlikte görevinden ayrılmıştı. Manafort üzerindeki baskı Cuma günü, kendisine yakınlığıyla bilinen Rick Gates'in yalancı şahitlik ve komplo suçlarını kabul etmesinin ardından artmıştı. Gates de şimdiye kadar Manafort gibi suçunu kabul etmekten kaçınmış, Cuma günüyse mahkemeyle işbirliği yapma yolunu seçmişti. Manafort ise suçlu olduğu iddialarını reddetmeyi sürdürdü.

2014 yılında Ukrayna'yı terk ederek Kırım üzerinden Rusya'ya kaçan ve o zamandan beri Rusya'da sürgünde yaşayan Yanukoviç, Ukrayna'da "vatana ihanet" suçlaması ile yargılanıyor.

DW,AFP/BÜ,BW

© Deutsche Welle Türkçe

 

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