Trump'ın doktoru: Başkan aşırı derecede iyi

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta tabi tutulduğu zihinsel ve fiziksel sağlık testlerinde çok iyi sonuçlar elde ettiği açıklandı.

Trump'ın doktoru Ronny Jackson, salı günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada başkanın test sonuçlarının "aşırı derecede iyi" olduğunu söyledi. Trump'ın hafıza kaybı ve diğer hafif zihinsel kusurları tespit etme amacıyla tasarlanan testte "mükemmel" bir sonuç elde ettiğini söyleyen Jackson, "Başkan'ın genel sağlık durumu mükemmel" dedi.

"Tanrı onu böyle yaratmış"

Jackson, Başkan Trump'ın "yüksek seviyede enerji ve dayanıklılığa sahip olduğunu söyledi. Trump'ın "mükemmel genleri olduğunu" söyleyen Jackson, "Tanrı onu böyle yaratmış" dedi.

"Testlerden elde edilen tüm sonuçlar başkanın sağlıklı olduğunu ve başkanlık görevini 4 yıllık süre boyunca sürdüreceğini gösteriyor" diyen askeri doktor Jackson, Trump'ın "herhangi bir zihinsel sorunu olduğuna dair bir gösterge olmadığını" belirtti.

Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğundan bu yana birkaç kilo aldığını ve şu anda 108 kilo 400 gram olduğunu kaydeden Jackson, kendisinin kilo vermesi ve daha fazla spor yapması gerektiğini söyledi.

Trump başkanlığa uygun mu?

ABD'de başkanların periyodik testler dışında sağlık kontrolüne girmeleri alışıldık bir durum değil. Jackson, son dönemde ABD başkanlığı için zihnen uygun olup olmama tartışmalarına maruz kalan Donald Trump'ın teste tabi tutulmayı bizzat talep ettiğini söyledi.

Gazeteci Michael Wolff'un imzasını taşıyan ve Donald Trump'ın basılmasını engellemek için çabaladığı "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinden" kitabı Trump'ın ABD başkanlığının gerektirdiği sağlık durumuna sahip olup olmadığı tartışmalarını alevlendirmişti. Trump'ın fastfood yeme alışkanlığına vurgu yapan kitap, başkanın "ruhen dengesiz" olduğu resmini çiziyor.

AFP/AP,BÜ/HS

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