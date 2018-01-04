Trump'ın başını ağrıtan kitap yok satıyor

Amerikalı gazeteci Michael Wollf'un yazdığı "Ateş ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın içinden" adlı kitap ABD Başkanı Donald Trump'ın engelleme çabalarına rağmen piyasaya çıktı.

Kitabın aslında gelecek salı günü piyasaya çıkması planlanıyordu. Ancak Trump, avukatları aracılığıyla kitabın piyasaya çıkmasını engellemeye çalışınca Henry Holt yayınevinin kitabı planlanandan önce satışa sunma kararı aldığı belirtildi.

ABD'de satışa çıktığı ilk gün çok satanlar listesinin birinci sırasına yerleşen kitabın, birçok kitapçıda daha ilk günden tükendiği aktarıldı. Başkent Washington'daki dondurucu soğuğa rağmen sabah saatlerinde kitapçıların önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi. Kentin tanınmış kitapçısı KramerBooks'un kapılarını geceyarısı açtığı ve sabaha kadar kitabın tükendiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump

Kitap "yalanlarla dolu"

Başkan Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajında kitabın "yalanlarla dolu" olduğunu ve mevcut olmayan kaynaklara dayandığını ifade etti. Trump, Wolff ile "hiçbir zaman kitap için konuşmadığını" da sözlerine ekledi.

Kitabın yazarı gazeteci Wolff ise Trump'ın sözlerine karşı çıkarak, kaynaklarını savundu ve Trump ile de konuştuğunu ifade etti. NBC televizyonuna konuşan Wolff, "Bunun bir mülakat olup olmadığını anladı mı, bilmiyorum, ama kesinlikle gizli bir arka plan konuşması yapmadık" dedi.

Satışa çıkmadan önce yayımlanan bazı bölümlere göre, kitapta Trump döneminde ABD Başkanlık makamında kaotik bir durumun hâkim olduğu iddia ediliyor.

"Çevresindeki insanlara göre o bir çocuk"

Trump'ın yakın çevresi ile yapılan mülakatlara dayandırılan kitapta, Trump işlerin altından kalkamayan, fevri ve ilgisiz biri olarak anlatılıyor. Kitapta ayrıca Trump'ın kaybeden birinin ününden yararlanmak üzere başkanlığa aday olduğu öne sürülüyor.

Trump'ın ABD'deki en önemli devlet görevini üstlenebilecek kapasitede olmadığını iddia eden Wolff, "Çevresindeki insanların yüzde yüzü, hepsi onun bir çocuk gibi olduğunu dile getiriyor. Onun hemen bir ödül istediğini ifade ediyorlar. Her zaman için sadece o önemli" dedi.

Kitabın yazarı gazeteci Michael Wolff

Trump'ın eski baş stratejistine öfkesi

Daha önce yayımlanan bölümlere göre, kitapta, Trump'ın seçim ekibinin Rusya bağlantılarına ilişkin olarak çarpıcı iddialar yer alıyor. Buna göre, Trump'ın eski baş stratejisti Steve Bannon'ın, Trump'ın büyük oğlu Donald Trump Jr'ın 2016 Haziran'ında Rus avukat Natalya Veselnitskaya ile buluşmasına ilişkin "haince" ve "vatanperverlikten uzak" değerlendirmesini yaptığı aktarılıyor.

Trump'ın damadı Jared Kushner ve seçim ekibinin eski başkanı Paul Manafort'un katıldığı öne sürülen bu görüşmede Trump'ın rakibi Hillary Clinton'a zarar verebilecek bilgilerin gündeme geldiği iddia ediliyor.

Trump, aşırı sağ görüşleriyle tanınan baş stratejisti Bannon'ın görevine ağustos ayında son vermişti. Trump, Bannon'ın kitapta yer alan bu ifadelerine de "sadece işini değil, aklını da kaybetmiş" sözleriyle tepki göstermişti.

Reuters/AFP, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe