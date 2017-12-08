  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Tony Blair'den Brexit uyarısı: 2018 son fırsat

İngiltere'nin eski başbakanı Blair, 'Brexit'ten dönülmesi için 2018'in son fırsat olduğunu söyledi. Blair aksi takdirde gelecek nesillerin Brexit'i affetmeyeceği uyarısında bulundu.

Tony Blair im Interview (picture alliance/empics/J. Brady)

İngiltere'nin eski başbakanı Tony Blair, İngiliz seçmenleri Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci (Brexit) konusunda uyardı. Ayrılık kararının geri alınması için sürenin kısaldığına dikkat çeken Blair, aksi takdirde bu karardan nesiller boyunca pişmanlık duyulacağını savundu.

Önerdiğimiz linkler

İngiltere'de yapılan yeni bir anket, İngilizlerin yüzde 51'inin AB'den ayrılmak istemediğini ortaya koydu. Ülke geçen yılki referandumda yüzde 52'lik destekle birlikten ayrılma kararı almıştı. (17.12.2017)

AB, Brexit görüşmelerinin ikinci aşamasına yeşil ışık yaktı. İngiltere Başbakanı May, AB ile ilişkilerin geleceğine dair görüşmelere hemen başlanacağını söyledi. İngiltere 29 Mart 2019’da AB’den çıkmayı hedefliyor. (15.12.2017)

AB ile İngiltere arasındaki 'boşanma' görüşmelerinin ilk etabı mutabakla tamamlandı. Ayrıntıların ele alınacağı ikinci tur görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor. (08.12.2017)

AB ülkeleri arasındaki serbest dolaşım hakkının İngiltere'nin ayrılmasından sonra da yürürlükte kalacağına dair haberler yalanlandı. (01.08.2017)

Bir buçuk yıl önce Britanya'daki halkoylamasından "Brexit" kararının çıkması halkta bölünmeye yol açmıştı. Başbakan Theresa May Birleşik Krallık'ın 29 Mart 2019'da AB'den ayrılmış olacağını açıklamıştı.

AB'den ayrılmanın İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki en önemli jeopolitik adım olacağını bütün İngilizler kabul ediyor. Ancak GSYH'si 2,5 trilyon doları bulan İngiliz ekonomisi ile dünyanın en büyük ekonomik topluluğu olan AB arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda görüşler ayrılıyor.

1997–2007 yılları arasında başbakanlık yapan İşçi Partili Tony Blair AB'den ayrılmasının Britanya'yı fakir ve zayıf düşüreceğini ve Başbakan May'in Kuzey İrlanda'nın ayrılış sonrası statüsüyle ilgili sorunlara çözüm bulamadığını söyledi. Blair internet sayfasından paylaştığı makalesinde "Modern dünyanın anlamakta güçlük çekeceği bir hata işlemek üzereyiz. Gelecek nesiller bizi asla affetmeyecektir" dedi. Tony Blair AB ile kurulmak istenen yeni ilişkinin mevcut ilişkilerden daha iyi olup olmadığına karar vermek için 2018'in son fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, Reuters/AG, BK

 

Benzer içerik

Belgien May und Juncker in Brüssel

'Brexit' pazarlığında ilk etap tamamlandı 08.12.2017

AB ile İngiltere arasındaki 'boşanma' görüşmelerinin ilk etabı mutabakla tamamlandı. Ayrıntıların ele alınacağı ikinci tur görüşmelerin çetin geçmesi bekleniyor.

Zypern Britische Luftwaffe greift Stellungen des IS in Syrien an

Kıbrıs'taki İngiliz üsleri Brexit masasında 12.10.2017

AB'den ayrılma süreci işleyen İngiltere, Kıbrıs'la Brexit sonrası dönem için müzakerelere başladı. İngiltere, iki askeri üssü aracılığıyla Ada topraklarının yüzde 3'ünde egemenlik haklarına sahip.

Symbolbild BREXIT

İngiltere Brexit'e 20 milyar euro ödemeye hazır 20.09.2017

İngiltere hükümetinin Brexit nedeniyle AB bütçesine 20 milyar euro ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Brüksel Londra'dan talep edecekleri tazminatın 60 milyar euroyu bulabileceğini duyurmuştu.

FOTO-GALERİ

Max Beckmann in Bremen, Großes Varieté mit Zauberer und Tänzerin, 1942 (VG Bild-Kunst, Bonn 2017)

2018 sanat takvimi

2018 de sanat dolu bir yıl olacak. Peki, sanatseverleri bu yıl hangi etkinlikler bekliyor?  

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +