Tolu'ya yurt dışı yasağı devam edecek

Türkiye'de "terör örgütü propagandası yapmak" ve "terör örgütüne üye olmak" suçlarıyla tutuksuz olarak yargılanan Alman vatandaşı gazeteci ve çevirmen Meşale Tolu'nun davasına bugün İstanbul'da devam edildi.

İstanbul 29'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme heyeti Tolu ve eşi Suat Çorlu'nun yurt dışı yasağının kaldırılması talebini reddetti. Ancak mahkeme, Tolu'nun adli kontrol şartını kaldırdı. Tolu ve eşi ile birlikte 25 sanığın yargılandığı davaya 16 Ekim'de devam edilecek.

Meşale Tolu duruşma sonrasında yaptığı açıklamada, yurt dışı yasağının kaldırmaması nedeniyle Türkiye'yi terk edemeyecek olmasına "siyasi bir karar" ve "zorbalık" olarak nitelendirdi. Tolu, karara itiraz edeceğini vurguladı. Bundan sonraki duruşmanın yaklaşık altı ay sonra görülecek olmasını da eleştiren Tolu, mahkemeyi davayı uzatmakla suçladı.

Alman siyasetçiden tepki

Duruşmayı Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann'ın yanı sıra Sol Parti milletvekili Heike Hänsel de takip etti.

Hänsel, mahkemenin yurt dışı yasağını kaldırmamasına tepki göstererek, "zorbalık" olarak nitelendirdi. Hänsel yaptığı yazılı açıklamada, "Meşale Tolu'nun yargının esiri olarak Türkiye'de tutulmasının hiçbir nesnel nedeni bulunmuyor" dedi. Hänsel açıklamasında Alman hükümetine de çağrıda bulunarak, "Sol Parti'nin, Alman hükümetinden Erdoğan yönetimine yönelik baskıyı artırarak, bu yargı skandalına artık son verilmesi beklentisini" taşıdığını vurguladı.

Marksist-Leninist Komünist Parti (MLKP) üyeliği ve propagandası ile suçlanan Meşale Tolu, 6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da tutuklanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Etkin Haber Ajansı için çalışan Tolu'nun üç yaşındaki oğlu da kendisiyle beraber bir süre cezaevinde kalmıştı. 15 yıl hapis cezası istemi ile yargılanan Tolu, 18 Aralık 2017'de adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı ile tahliye edilmişti.

DW,dpa/JD,ÖA

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