 Tiyatrocu Barış Atay serbest bırakıldı | TÜRKİYE | DW | 17.05.2018
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TÜRKİYE

Tiyatrocu Barış Atay serbest bırakıldı

Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınan tiyatrocu Barış Atay, aynı günün sonunda serbest bırakıldı. Atay'ın avukatı Bolaç, gelişmeyi Twitter'dan duyurarak Atay ile bir fotoğraf paylaştı.

Barış Atay

Barış Atay

Tiyatrocu Barış Atay Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece serbest bırakıldı.

Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, Çarşamba gecesi Twitter üzerinden Atay'ın serbest bırakılacağını duyurdu.

Atay'ın serbest kalmasının ardından ise Bolaç, kendisiyle birlikte göründüğü bir fotoğraf paylaştı.

Barış Atay, serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabı üzerinden "Bütün dostlara, yoldaşlara teşekkür ederim. Dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm. İyi ki varsınız... Hep beraber çok güzel yarınlarımız olacak" mesajını paylaştı.

Tiyatrocu, Çarşamba günü sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı.Atay'ın avukatı Bolaç, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Atay'ın gözaltına alınma gerekçesinin kısa süre önce Soma'da maden işçisini tekmeleyen Yusuf Yerkel'e ilişkin Twitter paylaşımı olduğunu söylemişti. Bolaç, müvekkilinin 13 Mayıs 2018 tarihindeki söz konusu tweetinin hiçbir hakaret,  tehdit içermediğini ve paylaşımda suç teşkil eden bir unsur bulunmadığını ancak buna rağmen sözlerinin "kin ve düşmanlığa tahrik etmek" olarak kabul edildiğini belirtmişti.

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Oyuncu Barış Atay’ın gözaltına alınmasına sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #BarışAtayYalnızDeğildir etiketiyle tepki gösterdi.

Tiyatrocu Barış Atay'ın avukatı Efkan Bolaç, Atay'ın Çarşamba sabahı evinde gözaltına alındığını duyurdu. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Salı günkü yazısında Atay'a "haddinin bildirilmesi" çağrısında bulunmuştu. (16.05.2018)

Oyuncu Barış Atay’ın avukatı, sanatçının Soma’da maden işçisine tekme atan Yusuf Yerkel hakkındaki tweet'i nedeniyle gözaltına alındığını söyledi. “Kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlanan Atay'ın cep telefonu incelenecek. (16.05.2018)

Tiyatrocu Barış Atay'ın Twitter hesabı, daha önce bazı illerde yasaklanan "Sadece Diktatör" isimli oyununun okunması sırasında askıya alındı. Hesap yaklaşık dört saat sonra tekrar kullanıma açıldı. (29.01.2018)

Barış Atay, 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma'da bir madenci yakınına tekme atan, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müşaviri Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından, Pazar günü Twitter'da "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!" sözlerini paylaşmıştı.

Atay, Soma'da bir madenci yakınına tekme atan Yusuf Yerkel'in yaptığı şikayet üzerine Haziran 2017'de de gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

2018'in Ocak ayında da Atay'ın Twitter hesabı geçici olarak askıya alınmış ve yaklaşık dört saat sonra yeniden kullanıma açılmıştı.

DW/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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