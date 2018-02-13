 Tillerson: Afrin operasyonu IŞİD′le mücadelemize zarar veriyor | DÜNYA | DW | 14.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Tillerson: Afrin operasyonu IŞİD'le mücadelemize zarar veriyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin operasyonunun IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Tillerson, yerel güçlere verdikleri desteğin süreceğini de ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye ziyareti öncesi Kuveyt'te yaptığı açıklamada IŞİD ile mücadelenin sürdürülmesi gerektiğini belirterek "Türkiye'nin Afrin harekâtının Suriye'nin doğusundaki IŞİD'le mücadeleye zarar verdiğini" söyledi. Afrin bölgesindeki YPG güçleri, Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı verilen mücadelede ABD'nin en önemli müttefiki sayılıyor.

Birliklerin Afrin'e kaydırıldığını dile getiren Tillerson, "bütün tarafları cihatçılarla yapılan mücadele üzerinde yoğunlaşmaya" çağırdı. "Türkiye'nin sınırlarında terörle mücadele operasyonları düzenleme hakkının olduğunu" söyleyen Tillerson, Suriye misyonu konusunda Türkiye'ye karşı tamamen "şeffaf" davranacaklarını ve "yerel güçleri" desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.

IŞİD'i hedef alan büyük askeri operasyonun tamamlanmasının IŞİD'in kalıcı olarak yenildiği anlamına gelmediğini kaydeden Tillerson, IŞİD'i istikrarı tehdit eden büyük bir tehlike saydıklarını söyledi.

Türk hükümeti ise ABD'den PKK'nın uzantısı olarak gördüğü YPG'den desteğini çekmesini talep ediyor.

IŞİD'liler nasıl yargılanacak?

IŞİD karşıtı koalisyonun 14 üyesinin savunma bakanları da dün İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Buluşmada Suriye'de yakalanan yabancı IŞİD savaşçılarının nasıl yargılanacağı ele alındı. 

ABD Savunma Bakanlığı yüzlerce tutuklunun geldikleri ülkelerde yargılanmalarını önerdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise daha önce konuyla ilgili yaptığı açıklamada zanlıların tutuklandıkları yerde yargılanmalarını istemişti. Buluşmada İngiltere de aynı yönde görüş bildirdi.

Halen Suriye'de yüzlerce yabancı IŞİD savaşçısı cezaevlerinde tutulduğuna dikkat çeken ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, bunun uluslararası bir sorun olduğunu ifade etti.

DW, AFP/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Kalın İstanbul'da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ın Türkiye ziyareti öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ile görüştü. Görüşmede iki ülkenin hassasiyetlerinin ele alındığı bildirildi. (11.02.2018)  

ABD'li yetkili: Tillerson Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapacak

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'den Afrin harekâtını dizginlemesini isteyeceği belirtildi. ABD'li yetkililere göre, Tillerson'ın Ankara temasları "zorlu geçecek". (09.02.2018)  

ABD: Rusya, ABD ile Türkiye'nin arasını açmak istiyor

Türkiye'nin Afrin operasyonuyla ilgili değerlendirmede bulunan ABD, Rusya'nın iki müttefikin arasını açmaya çalıştığını savundu. ABD ayrıca Türkiye'den kuzey Suriye'de tansiyonu düşürmesini istedi. (24.01.2018)  

Benzer içerik

US Außenminister Rex Tillerson UN Hauptquartier in New York

Tillerson: Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden kaygılıyız 13.02.2018

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara ziyareti öncesi Afrin operasyonuyla ilgili konuştu. Tillerson, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerden "kaygılı" olduklarını söyledi.

Symbolbild USA Türkei Beziehungen

Ankara'dan ABD'ye rest: Ya düzelecek ya bozulacak 12.02.2018

Tillerson'ın ziyareti öncesi Ankara'dan sert mesajlar geliyor. Çavuşoğlu, ABD ile ikili ilişkilerin ''ya düzeleceğini ya da tamamen bozulacağını'' söyledi. Başbakan da "ABD'nin artık aklını başına toplaması lazım" dedi.

Mexiko NAFTA-Verhandlungen | Rex Tillerson

ABD'li yetkili: Tillerson Afrin konusunda Ankara'ya baskı yapacak 09.02.2018

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Ankara ziyaretinde Türkiye'den Afrin harekâtını dizginlemesini isteyeceği belirtildi. ABD'li yetkililere göre, Tillerson'ın Ankara temasları "zorlu geçecek".

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson

Tillerson: Afrin operasyonu IŞİD'le mücadelemize zarar veriyor

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Türkiye'nin Afrin operasyonunun IŞİD ile mücadeleye zarar verdiğini söyledi. Tillerson, yerel güçlere verdikleri desteğin süreceğini de ifade etti.  

FOTO-GALERİ

default

Almanya'da karnaval coşkusu

Almanya'da Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde karnaval coşkusu zirveye ulaştı.  