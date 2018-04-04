 Ticaret savaşı Almanya′yı da vurabilir | ALMANYA | DW | 05.04.2018
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ALMANYA

Ticaret savaşı Almanya'yı da vurabilir

ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlık dünya ekonomisini tehdit ediyor. Uzmanlara göre anlaşmazlıktan Almanya da zararlı çıkacak. Çin’den ise uzlaşma sinyalleri geliyor.

China Container-Hafen (picture alliance/dpa/O. Spata)

Alman ekonomistler, ABD ile Çin arasındaki ticari anlaşmazlığın öncelikle Almanya açısından yol açabileceği olumsuz gelişmelere dikkat çekti. Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü (DIW) Başkanı Marcel Fratscher, "Anlaşmazlık sadece Çin ile ABD arasında çıksa bile en çok kaybedenlerden biri de Almanya olur” dedi. Fratzscher, Alman ekonomik modelinin serbest dünya ticaretine ayarlı olduğunu belirtti.

Alman ekonomisi için tehlike

Funke Medya Grubu'nun sorularını yanıtlayan Fratzscher, ihracatçı Alman şirketlerinin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki anlaşmazlıktan kârlı çıkamayacağını, çünkü Alman ihraç mallarının söz konusu iki ülkenin dışarıya sattığı mallardan farklı olduğunu söyledi.

Kısa vadede ticaretin rota değiştirebileceğini ve fiyatlarda aşırı dalgalanmalar olabileceğini dile getiren DIW Başkanı, ticari anlaşmazlığın yol açabileceği uzun vadeli sonuçları "Artan işsizlik, azalan gelirler ve düşen refah seviyesi" şeklinde sıraladı. Fratzscher küresel ticari anlaşmazlıkların tırmanmasının öncelikle Almanya'nın ekonomik konjonktürünü frenleyeceğini belirtti.

12.05.2015 DW Made in Germany Marcel Fratzscher neu

Marcel Fratzscher

Kiel'deki Dünya Ekonomi Enstitüsü (IfW)'nin başkanı Dennis Snower de anlaşmazlığın güven kaybına yol açmasının yatırımların düşmesine neden olacağını ve küresel büyüme hızını düşüreceğini belirtti. Snower, Çin'in ilan ettiği karşı önlemlerin hacmi ve yapısı bakımından anlaşmazlığın tırmanacağına işaret ettiğini ve muhtemel bir krizden Çin ve ABD'nin en önemli ticari ortakları arasında yer alan Avrupa Birliği'nin de zararlı çıkacağını söyledi.

Alman hükümeti ABD ve Çin yönetimlerine, zamlı gümrük tehditlerine müzakere masasında çözüm aramaları için çağrıda bulundu. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Matthias Machnig, "diyalog yolları aranmadığı takdirde anlaşmazlığın kimseye yarar sağlamayacağını ve ABD'nin sadece süreli olarak ertelediği, Avrupa sanayi ürünlerine zamlı gümrük tarifesi uygulama kararına da görüşmeler yoluyla çözüm aranmasından yana olduklarını açıkladı.

Weltwirtschaftlichen Preis 2009

Dennis Snower

Pekin: Görüşmeye hazırız

Çin yönetimi gümrük tarifeleri anlaşmazlığına görüşmeler yoluyla çözüm aranmasına hazır olduklarını duyurdu. Çin'in Washington Büyükelçisi Cui Tiankai, ABD Dışişleri Bakanlığı görevine vekâlet eden John Sullivan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "Pekin yönetiminin görüşmeyi tercih ettiğini, ancak bunun için muhataba ihtiyaç duyduklarını" belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanıdlo Lawrence Kudlow, daha önce yaptığı bir açıklamada Çin mallarına uygulanması planlanan ek gümrük vergisinin müzakere stratejisinin bir parçası olabileceğini söylemişti. Görüşmelerde bütün seçeneklere başvurulacağını belirten Kudlow Fox televizyonuna verdiği demeçte, ek gümrük tarifelerinin akla ilk gelen önlemler olduğunu belirtmiş ve "Önümüzdeki aylarda somut adımlar atılacağından şüpheliyim” demişti. Yüksek düzey görüşmeler ihtimaliyle ilgili olarak ise Washington'dan herhangi bir açıklama gelmedi.

Lawrence Kudlow - Trumps zukünftiger Wirtschaftsberater

Lawrence Kudlow

ABD yönetiminin sanayi ürünü ağırlıklı bin 300 Çin malına yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklamasından hemen sonra Pekin yönetimi de ABD'den ithal edilen soya fasulyesi, sığır eti, motorlu araç, uçak parçaları ve kimya endüstrisi ürünlerine aynı oranda gümrük tarifesi uygulamayı kararlaştırmıştı.

DW,AFP, rtr/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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