"The Shape of Water" Oscar'ların favorisi

Guillermo del Toro imzalı fantastik dram "The Shape of Water" 90. Oscar Ödül Töreni için 13 dalda aday gösterilerek favoriler arasında öne geçti. Bu yıl kadın sinemacılar da başarılı bir grafik sergiliyor.
Oscar yarışında aday listesi açıklandı. Guillermo del Toro imzalı fantastik dram "The Shape of Water" 13 kategoride altın heykelciğe aday gösterilmeyi başardı ve favori konumunu güçlendirdi. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve burada Altın Aslan ödülüne layık görülen film, 2017'nin en fazla ödül alan yapımları arasında önde geliyor. Filmde, Soğuk Savaş yıllarında ABD hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz bir kadının, laboratuvarda üretilmiş bir yaratıkla ilişkisi konu ediliyor. "The Shape of Water" 13 dalda adaylıkla, "All About Eve", "Titanic" ve "La La Land"in 14 adaylık rekoruna ulaşmayı kıl payı kaçırdı.
Filmin aynı zamanda yapımcısı ve senaristi olarak da Oscar'a aday olan Guillermo del Toro ise en iyi yönetmen adaylığını ödüle dönüştürebildiği takdirde, son beş yılda dördüncü kez en iyi yönetmen ödülü, 50'li yaşlarındaki bir Meksikalı'ya gitmiş olacak. 2014 yılında Alfonso Cuarón "Gravity" ile, 2015'te "Birdman" ve 2016'da da "The Revenant" ile Alejandro G. Iñárritu bu dalda zafere ulaşmıştı. Ayrıca Iñárritu'nun bu sene Meksika-ABD sınırını aşan bir grup göçmenin hikayesini anlattığı "Carne y arena" adlı sanal görsellik projesi için Oscar'larda Özel Başarı Ödülü'ne layık görüldüğünü de belirtmek gerek.
7 dalda aday "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", başroldeki Frances McDormand'a da En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylık getirdi.
En iyi film için dokuz aday
Her daldaki adaylar, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bu alandaki üyeleri tarafından belirleniyor. Yabancı dildeki en iyi film adayları ise özel bir eleme usulü ile saptanıyor. En iyi film dalında beş ila on filmin aday olmasına imkan sağlayan puanlama sistemi sonucu bu yılki en iyi film Oscarı için dokuz film çekişecek. Akademi üyelerinin "The Shape of Water"ın yanı sıra en iyi film dalında aday gösterdiği filmler şöyle sıralanıyor: 17 yaşındaki bir genç ile babasının stajyeri arasındaki eşcinsel aşk hikayesi "Call Me By Your Name" (toplam 4 adaylık), İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in, Hitler'in ordusuna karşı verdiği mücadeleden bir kesit anlatan "Darkest Hour" (6 adaylık), İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'nin hikayesi "Dunkirk" (8 adaylık), beyaz sevgilisinin anne babasıyla ilk kez tanışan bir siyahi gencin korkulu anlarını beyazperdeye taşıyan gerilim filmi "Get Out" (4 adaylık), bir genç kız ile annesinin ilişkisini anlatan komedi "Lady Bird" (5 adaylık), izleyicileri 1950'li yılların moda dünyasına götüren "Phantom Thread" (6 adaylık), 1971'de Pentagon Belgeleri ekseninde dönen ve basın özgürlüğü söylemiyle Trump Amerikası'nda büyük güncellik taşıyan "The Post" (2 adaylık) ve kızının cinayetini anlatmak isteyen bir annenin kara mizah öğeleri taşıyan dramatik öyküsü "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (7 adaylık).
Greta Gerwig (soldan üçüncü) "Lady Bird" ile, En İyi Yönetmen dalında aday olan beşinci kadın sinemacı oldu.
Kadın sinemacılardan başarılı grafik
Çalışma dünyasında cinsel taciz olayları hakkındaki tartışmalarla doğan #MeToo hareketinin damgasını vurduğu 2017'nin en iyi yapımlarının ödüllendirileceği Oscar'larda kadın sinemacılar da dikkate değer başarılara imza attılar. "Lady Bird" filminin yönetmeni Greta Gerwig, 90 yıllık Oscar tarihinde aday gösterilen beşinci kadın yönetmen oldu. Daha önce Lina Wertmüller ("Seven Beauties", 1976), Jane Campion ("The Piano", 1993), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003) ve Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2009) aday gösterilmiş, Bigelow ödül alan ilk kadın yönetmen olmuştu. Gerwig, aynı zamanda En İyi Orijinal Senaryo dalında da adaylar arasında.
"Mudbound" filminin görüntü yönetmeni Rachel Morrison ise, En İyi Sinematografi dalında aday gösterilen ilk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Ayrıca en iyi film yarışında olan dokuz yapımın dördünde başrolü kadınların oynaması da, Hollywood şartlarında kadın-erkek eşitliği açısından iyi bir ortalama.
Oscar Ödül Töreni'nin neredeyse değişmez ismi olan aktris Meryl Streep de "The Post" filminin başrolündeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olarak, Oscar adaylıklarının sayısını 21'e çıkarttı ve kendi rekorunu ilerletti. Tüm zamanların en fazla aday gösterilen oyuncusunun üç adet Oscar heykelciği bulunuyor.
Bir rekor da Plummer'dan
88 yaşındaki aktör Christopher Plummer, "All the Money in the World" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilerek, bugüne kadar aday olan en yaşlı oyuncu oldu. Plummer, 2011 yılında 82 yaşındayken "Beginners" filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmiş ve Oscar alan en yaşlı oyuncu olmuştu.
Efsanevi besteci John Williams ise rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Williams, Star Wars serisinin sekizinci filmi için yazdığı müziklerle bu dalda 46'ncı kez aday oldu. En İyi Orijinal Şarkı dalındaki beş adaylığı ile birlikte toplam 51 Oscar adaylığı bulunan Williams, hayatta olan ve en çok adaylığa sahip isim. Tüm zamanların en fazla aday olan ismi ise, 59 adaylıkla Walt Disney.
Los Angeles Lakers oyuncusu, basketbol efsanesi Kobe Bryant da Oscar'a aday isimlerden. Yapımcılığını, senaristliğini ve anlatıcılığını üstlendiği "Dear Basketball" adlı film ile En İyi Kısa Animasyon dalında aday olan Bryant, NBA şampiyonlukları ve Olimpiyatlar'da kazandığı altın madalyaların yanına bir de Oscar heykelciği koyabilir.
Fatih Akın aday olamadı
Hamburglu yönetmen Fatih Akın'ın "Paramparça" ("Aus dem Nichts") adlı filmi ise, favoriler arasında gösterildiği Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday olamadı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği cinayetlerden esinlenen film, Altın Küre Ödül Töreni'nde En İyi Yabancı Film seçildikten sonra, Akın'ın Oscar'a da aday olacağı beklentisi yüksekti.
Ödüller 4 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak.
90. Oscar Adayları
En iyi film:
Call Me By Your Name
Darkest Hour
Dunkirk
Get Out
Lady Bird
Phantom Thread
The Post
The Shape of Water
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En iyi yönetmen:
Christopher Nolan (Dunkirk)
Jordan Peele (Get Out)
Greta Gerwig (Lady Bird)
Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
Guillermo del Toro (The Shape of Water)
En iyi erkek oyuncu:
Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
Daniel Kaluuya (Get Out)
Gary Oldman (Darkest Hour)
Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)
En iyi kadın oyuncu:
Sally Hawkins (The Shape of Water)
Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Margot Robbie (I, Tonya)
Saoirse Ronan (Lady Bird)
Meryl Streep (The Post)
En iyi yardımcı erkek oyuncu:
Willem Dafoe (The Florida Project)
Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
Richard Jenkins (The Shape of Water)
Christopher Plummer (All the Money in the World)
Sam Rockwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)
En iyi yardımcı kadın oyuncu:
Mary J. Blige (Mudbound)
Allison Janney (I, Tonya)
Lesley Manville (Phantom Thread)
Laurie Metcalf (Lady Bird)
Octavia Spencer (The Shape of Water)
Yabancı dilde en iyi film:
A Fantastic Woman - Şili
Loveless - Rusya
The Insult - Lübnan
On Body and Soul - Macaristan
The Square - İsveç
En iyi orijinal senaryo:
The Big Sick - Kumail Nanjiani ve Emily V. Gordon
Get Out - Jordan Peele
Lady Bird - Greta Gerwig
The Shape of Water - Guillermo del Toro ve Vanessa Taylor
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh
En iyi uyarlama senaryo:
Call Me By Your Name - James Ivory
The Disaster Artist - Scott Neustadter ve Michael H. Weber
Logan - Scott Frank, James Mangold ve Michael Green
Molly's Game - Aaron Sorkin
Mudbound - Dee Rees ve Virgil Williams
En iyi animasyon:
The Boss Baby - Tom McGrath ve Ramsey Ann Naito
The Breadwinner - Nora Twomey ve Anthony Leo
Coco - Lee Unkrich ve Darla K. Anderson
Ferdinand - Carlos Saldanha
Loving Vincent - Dorota Kobiela, Hugh Welchman ve Ivan Mactaggart
En iyi sinematografi:
Blade Runner 2024
Darkest Hour
Dunkirk
Mudbound
The Shape of Water
En iyi kurgu:
Baby Driver
Dunkirk
I, Tonya
The Shape of Water
Three Billboards outside Ebbing, Missouri
En iyi sanat yönetimi:
Beauty and the Beast
Blade Runner 2049
Darkest Hour
Dunkirk
The Shape of Water
En iyi kostüm:
Beauty and the Beast
Darkest Hour
Phantom Thread
The Shape of Water
Victoria & Abdul
En iyi makyaj ve saç tasarımı:
Darkest Hour
Victoria & Abdul
Wonder
En iyi ses miksajı:
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
En iyi ses kurgusu:
Baby Driver
Blade Runner 2049
Dunkirk
The Shape of Water
Star Wars: The Last Jedi
En iyi görsel efekt
Blade Runner 2049
Guardians of the Galaxy Vol. 2
Kong: Skull Island
Star Wars: The Last Jedi
War for the Planet of the Apes
En iyi orijinal film müziği:
Dunkirk - Hans Zimmer
Phantom Thread - Jonny Greenwood
The Shape of Water - Alexandre Desplat
Star Wars: The Last Jedi - John Williams
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell.
En iyi orijinal şarkı:
Mighty River (Mudbound) - Söz ve müzik: Raphael Saadiq, Mary J. Blige ve Tauro Stinson
Mystery of Love (Call Me By Your Name) - Söz ve müzik: Sufjan Stevens
Remember Me (Coco) - Söz ve müzik: Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez
Stand Up for Something (Marshall) - Söz ve müzik: Common ve Diane Warren
This is Me (The Greatest Showman) - Söz ve müzik: Benj Pasek ve Justin Paul
En iyi belgesel:
Abacus: Small Enough to Jail
Faces Places
Icarus
Last Men in Aleppo
Strong Island
En iyi kısa belgesel:
Edith+Eddie
Heaven Is a Traffic Jam on the 405
Heroin(e)
Knife Skills
Traffic Stop
En iyi kısa animasyon:
Dear Basketball
Garden Party
LOU
Negative Space
Revolting Rhymes Part One
En iyi kısa film:
DeKalb Elementary
The Eleven O'Clock
My Nephew Emmett
The Silent Child
Watu Wote/All of Us
© Deutsche Welle Türkçe
Aydın Üstünel
Oscar Ödülleri'nin habercisi kabul edilen Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu. Geceye cinsel tacize karşı mücadele eylemi damgasını vururken, yönetmen Fatih Akın Paramparça filmiyle Altın Küre kazandı. (08.01.2018)
Oscar ödüllerini sinema dünyasına dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, taciz ve tecavüz suçlamalarıyla karşı karşıya olan yapımcı Harvey Weinstein'i üyelikten çıkardı. (15.10.2017)
74. Venedik Film Festivali dün akşam yapılan ödül töreniyle sona erdi. En iyi filme verilen Altın Aslan ödülüne bu yıl “The Shape of Water” filmiyle Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro layık görüldü. (10.09.2017)