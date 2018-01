"The Shape of Water" Oscar'ların favorisi

Oscar yarışında aday listesi açıklandı. Guillermo del Toro imzalı fantastik dram "The Shape of Water" 13 kategoride altın heykelciğe aday gösterilmeyi başardı ve favori konumunu güçlendirdi. Dünya prömiyerini Venedik Film Festivali'nde yapan ve burada Altın Aslan ödülüne layık görülen film, 2017'nin en fazla ödül alan yapımları arasında önde geliyor. Filmde, Soğuk Savaş yıllarında ABD hükümetinin gizli bir araştırma tesisinde temizlikçi olarak çalışan dilsiz bir kadının, laboratuvarda üretilmiş bir yaratıkla ilişkisi konu ediliyor. "The Shape of Water" 13 dalda adaylıkla, "All About Eve", "Titanic" ve "La La Land"in 14 adaylık rekoruna ulaşmayı kıl payı kaçırdı.

Guillermo del Toro "The Shape of Water" ile Altın Küreler'de en iyi yönetmen seçilmişti.

Filmin aynı zamanda yapımcısı ve senaristi olarak da Oscar'a aday olan Guillermo del Toro ise en iyi yönetmen adaylığını ödüle dönüştürebildiği takdirde, son beş yılda dördüncü kez en iyi yönetmen ödülü, 50'li yaşlarındaki bir Meksikalı'ya gitmiş olacak. 2014 yılında Alfonso Cuarón "Gravity" ile, 2015'te "Birdman" ve 2016'da da "The Revenant" ile Alejandro G. Iñárritu bu dalda zafere ulaşmıştı. Ayrıca Iñárritu'nun bu sene Meksika-ABD sınırını aşan bir grup göçmenin hikayesini anlattığı "Carne y arena" adlı sanal görsellik projesi için Oscar'larda Özel Başarı Ödülü'ne layık görüldüğünü de belirtmek gerek.

7 dalda aday "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", başroldeki Frances McDormand'a da En İyi Kadın Oyuncu dalında adaylık getirdi.

En iyi film için dokuz aday

Her daldaki adaylar, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin bu alandaki üyeleri tarafından belirleniyor. Yabancı dildeki en iyi film adayları ise özel bir eleme usulü ile saptanıyor. En iyi film dalında beş ila on filmin aday olmasına imkan sağlayan puanlama sistemi sonucu bu yılki en iyi film Oscarı için dokuz film çekişecek. Akademi üyelerinin "The Shape of Water"ın yanı sıra en iyi film dalında aday gösterdiği filmler şöyle sıralanıyor: 17 yaşındaki bir genç ile babasının stajyeri arasındaki eşcinsel aşk hikayesi "Call Me By Your Name" (toplam 4 adaylık), İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in, Hitler'in ordusuna karşı verdiği mücadeleden bir kesit anlatan "Darkest Hour" (6 adaylık), İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini belirleyen olaylardan biri olan Dunkerque Tahliyesi'nin hikayesi "Dunkirk" (8 adaylık), beyaz sevgilisinin anne babasıyla ilk kez tanışan bir siyahi gencin korkulu anlarını beyazperdeye taşıyan gerilim filmi "Get Out" (4 adaylık), bir genç kız ile annesinin ilişkisini anlatan komedi "Lady Bird" (5 adaylık), izleyicileri 1950'li yılların moda dünyasına götüren "Phantom Thread" (6 adaylık), 1971'de Pentagon Belgeleri ekseninde dönen ve basın özgürlüğü söylemiyle Trump Amerikası'nda büyük güncellik taşıyan "The Post" (2 adaylık) ve kızının cinayetini anlatmak isteyen bir annenin kara mizah öğeleri taşıyan dramatik öyküsü "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" (7 adaylık).

Greta Gerwig (soldan üçüncü) "Lady Bird" ile, En İyi Yönetmen dalında aday olan beşinci kadın sinemacı oldu.

Kadın sinemacılardan başarılı grafik

Çalışma dünyasında cinsel taciz olayları hakkındaki tartışmalarla doğan #MeToo hareketinin damgasını vurduğu 2017'nin en iyi yapımlarının ödüllendirileceği Oscar'larda kadın sinemacılar da dikkate değer başarılara imza attılar. "Lady Bird" filminin yönetmeni Greta Gerwig, 90 yıllık Oscar tarihinde aday gösterilen beşinci kadın yönetmen oldu. Daha önce Lina Wertmüller ("Seven Beauties", 1976), Jane Campion ("The Piano", 1993), Sofia Coppola ("Lost in Translation", 2003) ve Kathryn Bigelow ("The Hurt Locker", 2009) aday gösterilmiş, Bigelow ödül alan ilk kadın yönetmen olmuştu. Gerwig, aynı zamanda En İyi Orijinal Senaryo dalında da adaylar arasında.

"Mudbound" filminin görüntü yönetmeni Rachel Morrison ise, En İyi Sinematografi dalında aday gösterilen ilk kadın olarak adını tarihe yazdırdı. Ayrıca en iyi film yarışında olan dokuz yapımın dördünde başrolü kadınların oynaması da, Hollywood şartlarında kadın-erkek eşitliği açısından iyi bir ortalama.

Meryl Streep, "The Post" ile adaylık sayısını 21'e çıkararak kendi rekorunu kırdı.

Oscar Ödül Töreni'nin neredeyse değişmez ismi olan aktris Meryl Streep de "The Post" filminin başrolündeki performansı ile En İyi Kadın Oyuncu dalında aday olarak, Oscar adaylıklarının sayısını 21'e çıkarttı ve kendi rekorunu ilerletti. Tüm zamanların en fazla aday gösterilen oyuncusunun üç adet Oscar heykelciği bulunuyor.

Bir rekor da Plummer'dan

88 yaşındaki aktör Christopher Plummer, "All the Money in the World" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında aday gösterilerek, bugüne kadar aday olan en yaşlı oyuncu oldu. Plummer, 2011 yılında 82 yaşındayken "Beginners" filmi ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu seçilmiş ve Oscar alan en yaşlı oyuncu olmuştu.

Efsanevi besteci John Williams ise rekor kırmaya bir adım daha yaklaştı. Williams, Star Wars serisinin sekizinci filmi için yazdığı müziklerle bu dalda 46'ncı kez aday oldu. En İyi Orijinal Şarkı dalındaki beş adaylığı ile birlikte toplam 51 Oscar adaylığı bulunan Williams, hayatta olan ve en çok adaylığa sahip isim. Tüm zamanların en fazla aday olan ismi ise, 59 adaylıkla Walt Disney.

NBA ve Olimpiyat şampiyonu Kobe Bryant da Oscar'a aday

Los Angeles Lakers oyuncusu, basketbol efsanesi Kobe Bryant da Oscar'a aday isimlerden. Yapımcılığını, senaristliğini ve anlatıcılığını üstlendiği "Dear Basketball" adlı film ile En İyi Kısa Animasyon dalında aday olan Bryant, NBA şampiyonlukları ve Olimpiyatlar'da kazandığı altın madalyaların yanına bir de Oscar heykelciği koyabilir.

Diane Kruger'in başrolü üstlendiği Fatih Akın filmi "Paramparça" aday gösterilmedi.

Fatih Akın aday olamadı

Hamburglu yönetmen Fatih Akın'ın "Paramparça" ("Aus dem Nichts") adlı filmi ise, favoriler arasında gösterildiği Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday olamadı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör hücresinin işlediği cinayetlerden esinlenen film, Altın Küre Ödül Töreni'nde En İyi Yabancı Film seçildikten sonra, Akın'ın Oscar'a da aday olacağı beklentisi yüksekti.

Ödüller 4 Mart'ta Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda Jimmy Kimmel'ın sunuculuğunu yapacağı törenle dağıtılacak.

90. Oscar Adayları

En iyi film:

Call Me By Your Name

Darkest Hour

Dunkirk

Get Out

Lady Bird

Phantom Thread

The Post

The Shape of Water

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En iyi yönetmen:

Christopher Nolan (Dunkirk)

Jordan Peele (Get Out)

Greta Gerwig (Lady Bird)

Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)

Guillermo del Toro (The Shape of Water)

En iyi erkek oyuncu:

Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)

Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya (Get Out)

Gary Oldman (Darkest Hour)

Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq)

En iyi kadın oyuncu:

Sally Hawkins (The Shape of Water)

Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Margot Robbie (I, Tonya)

Saoirse Ronan (Lady Bird)

Meryl Streep (The Post)

En iyi yardımcı erkek oyuncu:

Willem Dafoe (The Florida Project)

Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Richard Jenkins (The Shape of Water)

Christopher Plummer (All the Money in the World)

Sam Rockwell (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

En iyi yardımcı kadın oyuncu:

Mary J. Blige (Mudbound)

Allison Janney (I, Tonya)

Lesley Manville (Phantom Thread)

Laurie Metcalf (Lady Bird)

Octavia Spencer (The Shape of Water)

Yabancı dilde en iyi film:

A Fantastic Woman - Şili

Loveless - Rusya

The Insult - Lübnan

On Body and Soul - Macaristan

The Square - İsveç

En iyi orijinal senaryo:

The Big Sick - Kumail Nanjiani ve Emily V. Gordon

Get Out - Jordan Peele

Lady Bird - Greta Gerwig

The Shape of Water - Guillermo del Toro ve Vanessa Taylor

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Martin McDonagh

En iyi uyarlama senaryo:

Call Me By Your Name - James Ivory

The Disaster Artist - Scott Neustadter ve Michael H. Weber

Logan - Scott Frank, James Mangold ve Michael Green

Molly's Game - Aaron Sorkin

Mudbound - Dee Rees ve Virgil Williams

En iyi animasyon:

The Boss Baby - Tom McGrath ve Ramsey Ann Naito

The Breadwinner - Nora Twomey ve Anthony Leo

Coco - Lee Unkrich ve Darla K. Anderson

Ferdinand - Carlos Saldanha

Loving Vincent - Dorota Kobiela, Hugh Welchman ve Ivan Mactaggart

En iyi sinematografi:

Blade Runner 2024

Darkest Hour

Dunkirk

Mudbound

The Shape of Water

En iyi kurgu:

Baby Driver

Dunkirk

I, Tonya

The Shape of Water

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

En iyi sanat yönetimi:

Beauty and the Beast

Blade Runner 2049

Darkest Hour

Dunkirk

The Shape of Water

En iyi kostüm:

Beauty and the Beast

Darkest Hour

Phantom Thread

The Shape of Water

Victoria & Abdul

En iyi makyaj ve saç tasarımı:

Darkest Hour

Victoria & Abdul

Wonder

En iyi ses miksajı:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

En iyi ses kurgusu:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkirk

The Shape of Water

Star Wars: The Last Jedi

En iyi görsel efekt



Blade Runner 2049

Guardians of the Galaxy Vol. 2

Kong: Skull Island

Star Wars: The Last Jedi

War for the Planet of the Apes

En iyi orijinal film müziği:

Dunkirk - Hans Zimmer

Phantom Thread - Jonny Greenwood

The Shape of Water - Alexandre Desplat

Star Wars: The Last Jedi - John Williams

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Carter Burwell.

En iyi orijinal şarkı:

Mighty River (Mudbound) - Söz ve müzik: Raphael Saadiq, Mary J. Blige ve Tauro Stinson

Mystery of Love (Call Me By Your Name) - Söz ve müzik: Sufjan Stevens

Remember Me (Coco) - Söz ve müzik: Kristen Anderson-Lopez ve Robert Lopez

Stand Up for Something (Marshall) - Söz ve müzik: Common ve Diane Warren

This is Me (The Greatest Showman) - Söz ve müzik: Benj Pasek ve Justin Paul

En iyi belgesel:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

En iyi kısa belgesel:

Edith+Eddie

Heaven Is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

En iyi kısa animasyon:



Dear Basketball

Garden Party

LOU

Negative Space

Revolting Rhymes Part One

En iyi kısa film:

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote/All of Us

Aydın Üstünel