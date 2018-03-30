 Tesla çalışanına sabotaj suçlaması | EKONOMİ | DW | 19.06.2018

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EKONOMİ

Tesla çalışanına sabotaj suçlaması

Amerikan CNBC televizyonu Tesla’da bir çalışanın sabotaj yaparak firma bilgilerini üçüncü taraflara vermekle suçlandığını iddia etti.

USA Fremont Vorstellung Tesla 3 (picture-alliance/dpa/A. Sokolow)

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan otomotiv şirketi Tesla’da sabotaj suçlaması gündemde. Amerikan CNBC televizyonu Tesla çalışanlarının pazar akşamı şirketin sahibi Elon Musk’un gönderdiği bir E-maille suçlamalar hakkında bilgilendirildiğini duyurdu. Musk E-mailde firmadan bir çalışanın yanlış kullanıcı adıyla doğrudan Tesla üretim sisteminde değişiklikler yaptığını ve geniş kapsamda hassas bilgileri üçüncü taraflara aktardığını belirtti.

Elon Musk E-mailde söz konusu kişinin şirket dışından kuruluşlarla işbirliği yapıp yapmadığının araştırıldığını belirterek, "Bildiğiniz gibi Tesla’nın ölümünü isteyen uzun bir listeden oluşan çok sayıda organizasyon var" ifadesini kullandı. Musk bu organizasyonlara örnek olarak petrol ya da doğalgaz şirketleri ile otomobil üreticilerini gösterdi. Söz konusu çalışının beklediği terfinin reddedilmesi nedeniyle böyle bir sabotaj yaptığı iddia edildi. Tesla yönetimi iddialarla ilgili medya organlarının bilgi talebine yanıt vermedi.

CNBC Musk’un şirket çalışanlarına dün ikinci bir E-mail daha gönderdiğini ve bir fabrikada yangın çıktığı için üretimin birkaç saat durdurulmak zorunda olduğu bilgisini paylaştığını kaydetti. Musk'ın E-mailinde "Sadece paranoyaklar sağ kalabilir" ifadesini kullandığı, bu ifade ile yangının arkasında sabotajın bulunduğunu ima etmek istediği ileri sürüldü. CNBC Tesla’da sadece bir tek cilalama tesisinde son dört yılda dört kez yangın çıktığını hatırlattı.

Tesla tahvilleri 5 Haziran’da yapılan genel kurul toplantısından sonra artış kaydetti. Musk bu toplantıda birçok kez ertelenen hedeflere en kısa sürede erişileceği sözünü vererek, Tesla'nın yeni otomobili Model 3'den 5 bin otomobilin üretileceğini kaydetti.

Musk kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, firmadaki çalışan sayısının yüzde dokuz oranında azaltılacağını belirtmişti. Hızla büyüyen elektrikli araç üreticisi Tesla yeterince üretim hedefine sahip olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Şirket elektrikli otomobillerin yaptığı kazalar nedeniyle çıkan olumsuz haberlerle de mücadele ediyor.

dpa, rtr / HT, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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