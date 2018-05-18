Teksas’taki lisede silahlı saldırı: 10 ölü

ABD'nin Teksas eyaletinde Houston yakınlarındaki Sante Fe Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, “şüphelinin saldırının ardından intihar etmeyi planladığını, ancak bunu yapacak cesareti bulamadığını“ söyledi. Kendisi de öğrenci olan şüphelinin babasına ait bir av tüfeği ve tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Abbott, şüpheli dışında olayla ilgili iki kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Reuters ve Associated Press haber ajansları, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olduğunu bildirdi.

Olayın yaşandığı Harris County'nin şerifi Ed Gonzalez, sabah saat 8 sularında, derslerin başlamasının hemen ardından gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının sekiz ila 10 arasında olduğunu ifade etmişti. Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde kontrolün sağlandığını ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtmişti.

Gonzalez'in açıklamasından sonra okul yerleşkesi içinde ve dışında patlayıcılar bulunduğu ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Halktan şüpheli gördükleri cisimler hakkında polisi bilgilendirmesi istenirken, bu cisimlere kesinlikle dokunulmaması uyarısı yapıldı.

Trump: Okulların güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız

Saldırıya ilişkin üzüntüsünü ifade eden ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından attığı tweet'te, "Gelen ilk haberler iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Yaşananları "korkunç” olarak nitelendiren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise federal ve yerel yetkililerin olayla ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Ülkemizde (bu tür olaylar) çok uzun zamandır oluyor. Yönetimim öğrencilerimizi korumak, okullarımızın güvenliğini sağlamak ve kendileri ve etrafındakiler için tehdit oluşturanların silahlardan uzak tutulması için elindeki tüm yetkiyi kullanma konusunda kararlıdır” diye konuştu.

Hayatımız İçin Yürüyüş hareketinden tepki

"March for our Lives" (Hayatımız için Yürüyüş) hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu, bu yıl içinde yaşanan 22'nci okul saldırısı olsa da bu notu okuyanları yaşananları hasıraltı etmemeye ve unutmamaya çağırıyoruz. Özgürlüğümüzün bedeli bu olamaz. Bu, bizim okulumuzda yaşanandan bu yana olan en ölümcül silahlı saldırı ve harekete geçmezsek bu tür trajediler devam edecek" ifadelerine yer verildi.

ABD’ de Şubat ayında Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, silah satışı kontollerinin artırılmasını talep eden öğrenciler "Hayatımız için Yürüyüş" adı altında ülke çapında gösteriler düzenlemişti.

dpa,rtr/SÖ,CÖ

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