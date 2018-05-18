 Teksas’taki lisede silahlı saldırı: 10 ölü | DÜNYA | DW | 18.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Teksas’taki lisede silahlı saldırı: 10 ölü

ABD’nin Teksas eyaletindeki bir lisedeki silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. ABD Başkanı Trump, olayla ilgili yaptığı açıklamada okulların güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ifade etti.

default

ABD'nin Teksas eyaletinde Houston yakınlarındaki Sante Fe Lisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda çoğu öğrenci 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Teksas Valisi Greg Abbott, “şüphelinin saldırının ardından intihar etmeyi planladığını, ancak bunu yapacak cesareti bulamadığını“ söyledi. Kendisi de öğrenci olan şüphelinin babasına ait bir av tüfeği ve tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Abbott, şüpheli dışında olayla ilgili iki kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Reuters ve Associated Press haber ajansları, saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen şüphelinin 17 yaşındaki Dimitrios Pagourtzis olduğunu bildirdi.

Olayın yaşandığı Harris County'nin şerifi Ed Gonzalez, sabah saat 8 sularında, derslerin başlamasının hemen ardından gerçekleşen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının sekiz ila 10 arasında olduğunu ifade etmişti. Şerif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada olay yerinde kontrolün sağlandığını ve yaralıların tedavi altına alındığı belirtmişti.

USA Texas - Schüsse auf dem Kampus der Santa Fe Schule

Gonzalez'in açıklamasından sonra okul yerleşkesi içinde ve dışında patlayıcılar bulunduğu ve bomba imha ekiplerinin olay yerine sevk edildiği bildirildi. Halktan şüpheli gördükleri cisimler hakkında polisi bilgilendirmesi istenirken, bu cisimlere kesinlikle dokunulmaması uyarısı yapıldı. 

Trump: Okulların güvenliğini sağlama konusunda kararlıyız 

Saldırıya ilişkin üzüntüsünü ifade eden ABD Başkanı Donald Trump olayın ardından attığı tweet'te, "Gelen ilk haberler iyi görünmüyor. Tanrı hepimizi korusun” ifadelerini kullandı.

Yaşananları "korkunç” olarak nitelendiren Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise federal ve yerel yetkililerin olayla ilgili incelemelerde bulunduğunu söyledi. ABD Başkanı, "Ülkemizde (bu tür olaylar) çok uzun zamandır oluyor. Yönetimim öğrencilerimizi korumak, okullarımızın güvenliğini sağlamak ve kendileri ve etrafındakiler için tehdit oluşturanların silahlardan uzak tutulması için elindeki tüm yetkiyi kullanma konusunda kararlıdır” diye konuştu.

Hayatımız İçin Yürüyüş hareketinden tepki

"March for our Lives" (Hayatımız için Yürüyüş) hareketinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bu, bu yıl içinde yaşanan 22'nci okul saldırısı olsa da bu notu okuyanları yaşananları hasıraltı etmemeye ve unutmamaya çağırıyoruz. Özgürlüğümüzün bedeli bu olamaz. Bu, bizim okulumuzda yaşanandan bu yana olan en ölümcül silahlı saldırı ve harekete geçmezsek bu tür trajediler devam edecek" ifadelerine yer verildi.

ABD’ de Şubat ayında Florida eyaletindeki bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetmiş, silah satışı kontollerinin artırılmasını talep eden öğrenciler "Hayatımız için Yürüyüş" adı altında ülke çapında gösteriler düzenlemişti. 

dpa,rtr/SÖ,CÖ 

© Deutsche Welle Türkçe
 

Önerdiğimiz linkler

ABD'de silah lobisi geri adım atmıyor

ABD'nin en büyük silah lobisi NRA, bireysel silahlanmaya daha sıkı denetim öngören yasa değişikliği taleplerini desteklemediğini açıkladı. (26.02.2018)  

ABD'de silah lobisine karşı boykot büyüyor

Çok sayıda şirket Florida'daki okul saldırısının ardından başlatılan boykot çağrıları üzerine, ülkenin en büyük silah lobisi Ulusal Silah Birliği ile ilişkilerini kesti. (24.02.2018)  

ABD'li üniversitelilerden silah protestosu

ABD'de bir liseye silahlı saldırı sonrasında düzenlenen protestolara üniversite öğrencileri de katıldı. Ancak eğitmenlerin tamamı öğrencilere destek vermiyor. Bazı öğrenciler disiplin cezası tehdidiyle karşı karşıya. (24.02.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Okulda silahlı saldırı olursa ne yapılmalı?  

Benzer içerik

Symbolbild Handelskrieg USA und EU

AB’den ABD yaptırımlarına karşı Engelleme Mevzuatı 18.05.2018

AB, Avrupalı firmaları ABD’nin muhtemel İran yaptırımlarından korumak için 1996 yılından kalma eski bir yasayı yeniden devreye soktu. Brüksel İran ile nükleer anlaşmanın korunması için de ilk adımı atmış oldu.

USA Donald Trump Ausstieg aus Atomabkommen mit dem Iran

Trump iftar yemeği geleneğine dönüyor 17.05.2018

Beyaz Saray, Müslümanların Amerika'yı "zenginleştirdiğinin" belirtildiği bir Ramazan mesajı yayınladı. Beyaz Saray'ın ayrıca büyükelçi ve Müslüman liderlerin davet edileceği bir iftar yemeği organize ettiği belirtiliyor.

US-Präsident Donald Trump

Trump'tan Kim'e tehdit: Sonun Kaddafi gibi olabilir 18.05.2018

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideriyle planlanan zirvenin gerçekleşmesi durumunda Kim Jong Un'a iktidar garantisi verdiklerini, aksi takdirde sonunun Kaddafi gibi olabileceğini söyledi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

BM Gazze'ye inceleme heyeti gönderiyor

Birleşmiş Milletler, İsrail’in müdahalesi sonucu onlarca Filistinli'nin öldüğü olayların araştırılması için Gazze'ye heyet gönderme kararı aldı. İsrail, BM'yi "Yahudi devletini şeytanlaştırmaya" çalışmakla suçladı. 

FOTO-GALERİ

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Sporcular siyasete karışınca...

Özil ve Gündoğan'ın Erdoğan ile fotoğraf çektirmeleri Almanya'da seçime destek olarak algılanıp öfkeye yol açtı.  