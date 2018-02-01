TBMM'de kadın oyuncu krizi

TBMM’de Çanakkale destanının anlatıldığı müzikli gösteride kadın tiyatrocuların sahne almasının engellendiği iddia edildi. Olay, TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu tarafından başlatılan Meclis Sohbetleri adlı program sırasında Çarşamba akşamı yaşandı. "Birinci Meclis, Gazilik ve Şehitlik Ruhu” temasıyla gerçekleştirilen program öncesi katılımcılar için kısa bir müzik ve tiyatro gösterimi yapıldı. Çanakkale destanının anlatıldığı yaklaşık 15 dakikalık müzikli gösteride erkek oyuncular sahnede yer alırken aynı gösterideki kadın oyuncuların salonun kenarında bekletildiği iddia edildi.

Kadın oyuncuların sahne kenarında durmasının sahnelenen gösterinin kurgusundan değil kadın oyuncuların sahneye çıkmasının istenmemesinden kaynaklandığı öne sürüldü. İddialara göre TBMM’deki program için hazırlanan Devlet Tiyatrosu oyuncuları gösteriden bir saat önce acil toplantıya çağrıldı ve bu toplantıda gösterimin organizatörleri, kadın oyuncuların sahneye çıkmamasını istedi. Oyunda kadın ve erkeklerin birbirine sarılmasının TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın rahatsız olabileceğinin düşünüldüğü iddia edildi. Sonrasında da gösteri için yeni bir düzenleme yapıldığı ve kadınların sahnede değil, salonun kenarında yer almasına karar verildiği haberleri basına yansıdı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman

Oyuncular Sendikası ve TBMM'den açıklama

Olayla ilgili bir basın açıklaması yapan Oyuncular Sendikası da bazı yetkililerin TBMM'deki gösteriye müdahale ettiğini ve kadın oyuncuların sahnede görev almalarını engellediğini duyurdu.

Sendikadan “Ortaçağ karanlığına dönmeyi reddediyoruz” başlığı ile yapılan açıklamada, "Çanakkale Şehitleri Anma Gecesi’nde gösteriye bir saat hala kadın oyuncuların sahnede yer almaması yönünde bazı yetkililer tarafından gösteriye müdahale edildiği ve kadın oyuncuların sahnede görevlerini yapmak yerine sahne kenarında merdivenlerde ya da sahne arkasında beklemeye zorlandığı bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Yaptığımız araştırmalar sonucunda da olayın yaşandığını destekleyen bilgilere ulaşılmıştır” denildi.

Oyuncular Sendikası bu olaya sebebiyet veren tüm yetkilileri de istifaya davet etti.

Ardından olayla ilgili TBMM’den de bir açıklama geldi. Açıklamada Devlet Tiyatrolarından gelen ekibin 10 dakikalık bir gösteri yaptığı belirtilerek konuyla ilgili yapılan haberlerin "dezenformasyon” olduğu savunuldu. Açıklamada, "Yapılan gösteri ve toplantı kameralar tarafından kayda alınmıştır. Böylesi başarılı bir toplantıyı gölgelemek, tarihe ve şehitlerimize karşı saygısızlık ve kesinlikle maksadını aşan bir dezenformasyondur” ifadeleri kullanıldı.

CHP'den soru önergesi

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da konuyu meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın cevaplanması için meclise soru önergesi veren Bakan, soru önergesinde meclisteki oyun öncesinde ve sırasında yaşananları anlatılarak kadınların sahnede yer almamasının Meclis Başkanı'nın talebiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin açıklanması gerektiğine dikkat çekti.

Bakan, Meclis Başkanı'nın sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiği iddialarına da yer verdiği önergesinde “TBMM’de düzenlenen ‘Çanakkale Anması’ etkinliği için oynanacak tiyatro oyunu hangi gerekçeyle oyuna 1 saat kala iptal edilmiştir? ‘Kadın oyuncuların sahneye çıkmaması’ yönünde karar aldığınız iddiası doğru mudur? Sahnedeki Atatürk büstünün kaldırılmasını da talep ettiğiniz iddiası doğru mudur?” sorularını yöneltti.

DW Türkçe'ye konuşan CHP'li Engin Altay da olayla ilgili meclis yönetiminden ayrıntılı bilgi istediklerini söyledi. Altay, “Kimse bu olayın üstünden atlayıp, geçemeyecektir. CHP, mecliste yaşananların en yakın takipçisidir” dedi.

Olay, TBMM Genel Kurulu’nda da tartışma konusu oldu. CHP’li milletvekilleri İsmail Kahraman’ı eleştirirken AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan da “Sayın grup başkan vekillerinin tiyatroyla ilgili eleştirilerini takip edeceğimizi, AK Parti'nin tiyatroya ilişkin, kadın - erkeğe ilişkin, hayata ilişkin bakış açısının tüm kamuoyunca bilindiğini ifade etmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

Hilal Köylü / Ankara

© Deutsche Welle Türkçe