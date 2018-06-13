Tatile çıkanlar için güvenlik tüyoları

Kiracı ya da ev sahibi olun, yazın tatile çıktığınızda eviniz günlerce ya da haftalarca boş kalıyor. Siz tatildeyken evinize hırsız girmesi ise maalesef sık yaşanan bir durum. Polis ve güvenlik uzmanlarının önerileri çerçevesinde, tatil dönüşü kötü bir sürprizle karşılaşmamak için dikkat edebileceğiniz birkaç noktayı derledik.

Eve girişi zorlaştırın!

Hırsızlar çoğunlukla büyük bir zaman baskısı altında bulunur. Eğer eve üç ila beş dakika içerisinde girmeyi başaramazlarsa, uğraşmaktan vazgeçme olasılıkları artar. Evinize girişi iyice zorlaştırmak için örneğin yüksek kalite kilitlere sahip, "hırsız geçirmez" kapılardan faydalanabilirsiniz. Yine de hırsızların yalnızca küçük bir bölümünün ön kapıdan girdiğini, büyük bir bölümünün teras ve balkon kapıları ya da pencereyi kullandığını hatırlatmakta da fayda var.

Alarm takın!

İstatistiklere göre alarm takmak, her üç hırsızlık olayından ikisine engel olunmasını sağlıyor. Hareket sensörü içeren ve eve biri girdiğinde çalan ya da evin önünde hareket olduğunda dış ışığın yanmasını sağlayan çeşitli caydırıcı alarm sistemleriyle evinizin güvenliğini artırmanız mümkün.

Evdeymiş gibi yapın!

Dolup taşan posta kutuları ya da biçilmemiş çimler, uzun süredir eve birinin uğramamış olduğu sinyalini verir. O yüzden örneğin gazete aboneliğinizi askıya alabilirsiniz. Zaman ayarlı şalter aracılığıyla da siz evde yokken ışığınızı ara sıra yanıp sönmeye ayarlayabilirsiniz.

Sosyal medyada tatile çıktığınızı belli eden mesajlar paylaşmayın!

Tatil coşkusunu sosyal medyaya yansıtmamak, akıllıca bir seçenek gibi gözüküyor. Facebook ve Twitter gibi platformlarda "Şu an tatilin tadını çıkarıyoruz!" tarzı paylaşımlarınız, sizi soymak için fırsat kollayan hırsızları pekala cesaretlendirebilir.

Komşularla işbirliği yapın!

Komşu ve arkadaşlarınız seyahate çıktığınızı ve acil bir durumda size nasıl ulaşacaklarını bilseler iyi olur. Polisin deneyimlerine göre, dikkatli komşulara sahip olunması, evinize hırsız girme ihtimalini ciddi oranda azaltıyor. Bu noktada şunu bilmekte de fayda var: Yaygın kanının aksine çoğu hırsız gece değil gündüz "çalışır", yani evde birinin olma ihtimalinin düşük olduğu saatlerde.

Bekçi tutun!

Eğer tatilde çok uzun süre kalacaksanız, bekçi tutmak da düşünülebilecek bir seçenek. İlgili ajanslar aracılığıyla ayarlayabileceğiniz bekçi, siz tatildeyken evinizde yaşıyor, bahçeyle ilgileniyor ve gerekli durumlarda evcil hayvanlarınızı besliyor. Takdir edersiniz ki bu hizmetler çok da ucuz değil: Örneğin bu hizmeti almanın Almanya'da günde 65 euro gibi bir bedeli var.

Değerli eşyalara dikkat!

Sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız değerli eşyalarınızı mümkün olduğunca evde değil, bir banka kasasında saklamanız yerinde olacaktır.

Detaylara dikkat edin!

Gündelik alışkanlıklar ve önemsiz gibi gözüken bazı detaylar hırsızların işini kolaylaştırabilir! Örneğin evi kısa bir süreliğine terk etmiş de olsanız kapıyı iyice kitlemek doğru karar olur. Çünkü profesyonel hırsızlar, işlerini birkaç saniye içerisinde halletme yetisine sahipler. Diğer yandan, garaj, bitki ve çöp konteynerlerinin yüksekteki pencere ve balkonlara erişimi kolaylaştırdığını da hesaba katmanızda fayda var.

İyi tatiller!

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe