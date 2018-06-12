 Tarihi Trump-Kim zirvesi nasıl yankılandı? | DÜNYA | DW | 12.06.2018

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DÜNYA

Tarihi Trump-Kim zirvesi nasıl yankılandı?

Bir ABD Başkanı ile bir Kuzey Kore liderini tarihte ilk kez bir araya getiren Singapur zirvesini uluslararası kamuoyu yakından izledi. Çin, Birleşmiş Milletler'i Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları güncellemeye çağırdı.

Donald Trump und Kim Jong Un Singapur (Reuters/K. Lim)

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında Singapur'da düzenlenen tarihi zirveye uluslararası toplumdan çok sayıda tepki geldi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, zirveyi memnuniyetle karşıladı ve dile getirilen hedeflerin gerçekleştirilmesi adına gelecek süreçte taraflarla işbirliği yapacağı sözünü verdi. Moon, "Umarız zirve başarı getirir ve bizi tam teşekküllü bir nükleer silahlardan arınmaya, barışa ve yeni bir çağa taşır" diye konuştu.

Moon, "Yönetimim, anlaşmanın kusursuz biçimde uygulanması için ABD, Kuzey Kore ve uluslararası toplumla işbirliği yapma noktasında hiçbir çabadan kaçınmayacaktır" dedi. Zirvenin belirli kısımlarını devlet başkanlığı ofisinde bakanlarıyla birlikte canlı izleyen Moon'un zaman zaman gülümsediği ve alkışladığı gözlendi.

AB ve BM'den övgü

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, zirveyle ilgili bir açıklamada bulunarak uluslararası toplumu ABD ile Kuzey Kore arasında varılan ve bölgede nükleer silahlardan arınma adımlarını öngören anlaşmayı desteklemeye çağırdı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric de "Bugünkü ve geçmişte varılan anlaşmaların Güvenlik Konseyi kararları ile uyum içerisinde uygulanması, küresel toplumun sabrını ve desteğini gerektirecektir" şeklinde konuştu.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'den ise zirveye övgü geldi. Mogherini, "Bu zirve iki Kore arası ilişkiler ve yarımadada elde edilen pozitif gelişmelerin üzerine eklenebilmesi adına hayati ve gerekli bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun amacının "Kore yarımadasının tam, sınanabilir ve geri dönüşü olmayan bir biçimde nükleer silahlardan arındırılması" olmaya devam ettiğini vurgulayan Mogherini, Trump ile Kim arasında imzalanan anlaşmanın "bu hedefe ulaşılabileceği açısından açık bir sinyal verdiğini" söyledi.

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Trump ve Kim'den tarihi el sıkışma

Rusya ve Japonya memnun

Rusya Dışişleri Bakanlığı da Trump'ın Güney Kore ile her sene yapılan  ortak askeri tatbikatların sonlandırılacağı yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Salı günü Moskova'da yapılan açıklamada, Washington ile Pyongyang arasındaki bir yakınlaşmanın önemine vurgu yapıldı. Açıklamada, "Provokatif hamlelerden vazgeçilmesinin Kore yarımadasındaki gerilimlerin ortadan kaldırılması için hayati bir adım olduğunu düşünüyoruz" denildi.

Interfax haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Henüz (imzalanan) belgeleri görmedik. Sanırım bu belgeler yayınlanmadı. Ancak yalnızca ABD ile Kuzey Kore liderlerinin buluşmuş olması bile olumlu bir gelişmedir" şeklinde konuştu.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarından arınmayı vaat etmesinin "çok anlamlı" olduğunu ifade etti.

Trump'ın, düzenlediği basın toplantısında, kaçırılan Japon vatandaşları konusuna değinmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getiren Abe, Trump'a teşekkür etti. Abe, "Japonya'nın Kuzey Kore ile doğrudan yüzleşeceği ve kaçırma konusunu iki taraflı olarak çözüme kavuşturacağından eminim" dedi.

Kim Jong Un am Flughafen in Singapur

Kuzey Kore'ye yaptırımlar azaltılacak mı?

Çin'den yaptırımları sonlandırma çağrısı

Kuzey Kore'nin en önemli ekonomik ve diplomatik destekçisi Çin ise zirvenin hemen ardından, Kuzey Kore'nin vaatlere bağlı kaldığı takdirde ülkeye uygulanan BM yaptırımlarının uygun biçimde güncellenmesi çağrısında bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Geng Şuang, "Şu ana kadar onaylanmış olan BM Güvenlik Konseyi kararları, Kuzey Kore kararlara saygı gösterdiği ve bunlara uygun hareket ettiği takdirde yaptırımların ayarlanabileceğini söylüyor, buna birtakım yaptırımlara ara verilmesi ya da kaldırılmaları da dahil" açıklamasında bulundu.

Şuang, "Yaptırımların sonu yoktur. Güvenlik Konseyi'nin şu anki diplomatik çabaları desteklemek için çaba sarfetmesi gerektiği görüşündeyiz" dedi.

Çin devletine ait gazete The Global Times ise başmakalesinde "yaptırımların uygun bir biçimde azaltılması" için bugünün doğru zaman olduğunu yazdı.

Bunun paralelinde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da, Mayıs ayında yaptığı Pyongyang ziyareti sırasında yaptırımların kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Singapur'daki zirvede Trump ve Kim, ikili ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik bir anlaşma imzalamış, Washington güvenlik garantisi verirken, Pyongyang ise nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunmuştu.

Trump ve Kim arasında aylar önce sert bir söz düellosu yaşanmış, Trump Kim'e "küçük roket adam" derken, Kim ise Trump'a "bunak, akıl hastası" demişti. Trump ayrıca Kuzey Kore liderinin nükleer saldırı tehdidine, "Benim masamın üzerinde de nükleer düğme var. Hem de çok daha büyük" yanıtını vermişti.

AP,AFP,dpa,rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Trump ve Kim'den tarihi el sıkışma  

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