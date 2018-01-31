 Taner Kılıç′a Büyükada davasında tahliye | TÜRKİYE | DW | 31.01.2018
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TÜRKİYE

Taner Kılıç'a Büyükada davasında tahliye

Büyükada davasının tek tutuklu sanığı olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç için tahliye kararı çıktı. Kılıç, Haziran'dan bu yana tutukluydu.

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Taner Kılıç Haziran'dan bu yana tutuklu yargılanıyor

Mahkeme, Büyükada davasında tutuklu olarak yargılanan tek sanık olan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç'ın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme kararını Af Örgütü'nün Kıdemli Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner, Twitter hesabından "Mahkeme Af Örgütü Türkiye Başkanı Taner Kılıç'ı serbest bırakma kararı aldı. En sonunda!" sözleriyle duyurdu.

Davanın 8 tutuklu sanığı 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı olarak kalan Taner Kılıç ise aslında Büyükada'daki etkinlikten bir ay kadar önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başta bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde çalışan Kılıç, 2014 yılından bu yana örgütün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

Büyükada davasında aralarında Alman vatandaşı Peter Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Gharavi'nin de olduğu 11 kişi tutuklu olarak yargılanıyordu. Ancak ilk duruşmada tahliye edilen ve haklarında adli kontrol kararı alınmayan Steudtner ve Gharavi daha sonra Türkiye'den ayrılmıştı.

DW,ÖA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

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