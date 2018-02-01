 Taner Kılıç yeniden tutuklandı | TÜRKİYE | DW | 01.02.2018
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TÜRKİYE

Taner Kılıç yeniden tutuklandı

Dün hakkında tahliye kararı verilen Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Berlin Protest Verhaftung Taner Kilic Amnesty International (Getty Images/AFP/J. MacDougall)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, Büyükada davasında hakkında tahliye kararı verilmesinden bir gün sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı.

Tahliye olduktan sonra İzmir Aliağa Şakran Cezaevi çıkışında gözaltına alınınan Kılıç, sabah saatlerinde mahkemeye çıkarıldı. Aliağa Adliyesi'nden davaya bakan İstanbul 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne video konferans yoluyla ifade veren Kılıç'ın tutuklu yargılanmaya devam edilmesine karar verildi.

Örgütün Kıdemli Türkiye araştırmacısı Andrew Gardner, yaşananlarla ilgili DW Türkçe'ye verdiği demeçte yargı sisteminin kriz içinde olduğuna dikkat çekti. Gardner, "Bu dava hiçbir delil olmadan açıldı. Bu büyük bir hukuksuzluk. Taner'in sekiz ay tutuklu kalması zaten büyük bir hukuksuzluk. Aslında dün ve bugün yaşadığımız bu skandalın devamı. Türkiye'de yargı sisteminin ne kadar kriz durumunda, ne kadar bağımsızlığını kaybetmiş olduğunun kanıtı olarak bunu da ekleyebiliriz" dedi. 

Uluslararası Af Örgütü, Kılıç'ın yeniden tutuklanmasıyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yaptı.

Örgütün Genel Sekreteri Salil Shetty de yaptığı açıklamada, "Umursamadan yüzüne çarpmak için özgürlük kapısını açmak Taner'i, ailesi ve Türkiye'de adalet için mücadele eden herkesi yıkmıştır" sözlerini kullandı. Shetty, Kılıç'ın eşinin ve çocuklarının onu karşılamak için bütün gün cezaevi kapısında beklediğini de sözlerine ekledi. 

Tahliye kararı çıkmıştı

Yargılandığı davanın çarşamba günkü duruşmasında savcı Kılıç'ın tutukluluk halinin devamını talep etmiş, 35'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ise Kılıç'ın oy birliğiyle hakkında yurt dışına çıkış yasağı konularak tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar vermişti.

Davanın 8 tutuklu sanığı 25 Ekim 2017'deki ilk duruşmada tahliye edilmişti. Davanın tek tutuklu sanığı olarak kalan Taner Kılıç aslında Büyükada'daki etkinlikten bir ay kadar önce İzmir'de Gülen hareketi ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Kılıç'ın Gülen yapılanmasının şifreli mesajlaşma programı Bylock kullandığı ileri sürülmüştü.

Ancak Af Örgütü bu iddiaların asılsız olduğunu, Kılıç'ın söz konusu haberleşme programını ne cep telefonuna indirdiğini ne de kullandığını açıklamıştı. Hakkında başta bir soruşturma açılan Taner Kılıç'ın dosyası daha sonra Büyükada davasıyla birleştirilmişti. 2002 yılından beri Af Örgütü'nde farklı görevlerde çalışan Kılıç, 2014 yılından bu yana örgütün yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor.

DW, AFP, GY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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