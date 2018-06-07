Taliban'dan Ramazan ateşkesi

Afganistan'da merkezi hükümete karşı silahlı mücadele yürüten Taliban örgütü, Ramazan Bayramı'nda üç günlük ateşkes ilan etti.

Yazılı bir açıklama yapan Taliban, yabancı güçlerin ise bu ateşkesin dışında tutulduğunu ve operasyonlarının bu güçlere karşı devam edeceğini kaydetti. Silahlı grup, herhangi bir saldırı ile karşılaşmaları durumunda ise karşılık vereceklerini bildirdi.

Mensuplarına Ramazan Bayramı boyunca kamuya açık yerlerde bulunmama çağrısı yapan Taliban, "düşmanın kendilerini hedef alabileceğini" belirtti.

Taliban, açıklamasında ayrıca tekrar cepheye dönmemeleri karşılığında elindeki savaş esirlerini de serbest bırakabileceğini kaydetti.

Kabil yönetiminden henüz herhangi bir açıklama gelmezken, Pakistan'daki Afganistan Büyükelçisi Ömer Zkilval, Taliban'ın bu adımını "barış için önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

Twitter'dan bir açıklama yapan Büyükelçi, "Ramazan'da Afgan kanı dökülmemesinin yaratacağı sevincin öylesine coşkulu olmasını umuyorum ki, senenin geri kalanı da Afgan Ramazanı olarak ilan edilsin" ifadesini kullandı.

Hükümetin ateşkesi

Afgan hükümeti de Perşembe günü Taliban'la Ramazan bayramını kapsayacak bir haftalık ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu. 12 ile 19 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak Afgan yönetiminin ateşkesi El Kaide ve IŞİD'i dışarıda tutuyor.

Kabil'de toplanan ve ülkedeki intihar saldırılarını kınayarak barış görüşmelerine başlanması için çağrıda bulunan din adamlarının toplantısına Pazartesi günü yapılan saldırıda en az 14 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD üstlenirken Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, din adamlarının bu çağrısı sonrasında Taliban ile ateşkesi ilan etmişti.

"Taliban'ın birliği sınanacak"

Afganistan'daki son gelişmeleri Reuters haber ajansına değerlendiren Avrupalı bir diplomat ise "Üç gün içerisinde Taliban direnişçilerinin birliği sınanacak" şeklinde konuştu. Diplomat, örgüt içindeki çeşitli fraksiyonların ateşkese uymamaları durumunda saldırıların devam edebileceğini kaydetti.

Taliban, geçmişte Ramazan ayı ve bayram boyunca silahlı saldırılar gerçekleştirmişti. Taliban dışında ayrıca IŞİD ve El Kaide mensupları son birkaç yılda birçok noktaya saldırılarda bulundu. Örgütün bugünkü açıklamasından birkaç saat önce ülkenin Herat eyaletinde bir kontrol noktasına yapılan Taliban saldırısında en az 17 Afgan askeri ve sekiz Taliban mensubu hayatını kaybetti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani

Taliban için siyasi süreç

Şubat ayında Taliban'ı meşru bir siyasi grup olarak tanıyabilecekleri ve 16 yıldan uzun bir zamandır devam eden savaşı bitirmek için barış görüşmelerine başlayabileceklerinin sinyallerini veren Gani, silahlı gruba ateşkes ve esir değişimi teklifinde bulunmuştu.

Devlet Başkanı ayrıca bugüne kadar 10 binden fazla sivilin hayatına mal olan savaşı sonlandırmak için siyasi süreçlere dahil edilmiş Taliban mensuplarının yeniden düzenlenecek seçimlere katılmasını ve Taliban'la barış masasına oturacak anayasal değişiklikleri teklif etmişti.

11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra Afganistan'a karşı NATO desteğiyle ABD'nin öncülüğünde başlatılan askeri operasyonlar sonrası o dönemde ülkenin yönetimini elinde tutan Taliban devrilmişti. Ancak kırsal alanlara çekilen örgüt, gerilla taktikleriyle merkezi yönetim ve koalisyon güçlerine karşı o günden beri silahlı mücadele yürütüyor.

AP,rtr,AFP/ÇÖ,HS

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