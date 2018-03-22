Taklit ürünler AB'ye milyarlar kaybettiriyor

Taklit ürünler Avrupa Birliği'ndeki (AB) imalatçıları her yıl 60 milyar euroluk gelir kaybına uğratıyor. Avrupa Fikri Mülkiyet Birliği (EUIPO)'nun açıkladığı raporda, "cezaların ağır olmamasının ve yüksek kâr vadetmesinin suç örgütlerini taklitçilik faaliyetlerine özendirdiği" belirtildi. Kişi başına hesaplandığında taklit ürünler yılda 116 euro kaybettiriyor. AB ortalamasının altında kalan Alanya'da taklitçilikten kaynaklanan gelir kaybı yılda 8,3 milyar euroyu, kişi başına ise 103 euroyu buluyor.

Tüketici önce fiyata bakıyor

Kâr beklentisinin yüksek olması nedeniyle taklitçilik faaliyetlerinin önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Taklit ürünlerin yol açtığı kaybın 85 milyar euroya çıkacağı tahmin ediliyor. EUIPO raporunda taklitçilerin son derece profesyonel yöntemlerle çalıştıkları ve taklit ürün yelpazesinin giderek genişlediği ifade ediliyor.

Rapora göre ürünlerin ucuz olması ve bu ürünleri kullanmakta sakınca görülmemesi taklit satın alma eğilimini artırıyor. Lüks ürünler dışında marka tescilli ürün taklitlerinin de arttığı görülüyor.

Aralarında Türkiye de var

Dağıtım zincirleriyle birlikte 13 branşta yapılan incelemeler en çok deri, saat, parfüm, ayakkabı, kozmetik ürünleri ve tütünlülerin taklit edildiğini ortaya çıkardı. Söz konusu ürünler AB ülkelerine en çok Arnavutluk, Fas ve Ukrayna'dan getiriliyor. EUIPO'nun 2016 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ile birlikte yaptığı araştırma AB'de kaçak satılan taklit ürünlerin çoğunlukla Hong Kong, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'de imal edildiğini ortaya çıkarmıştı.

Taklitçi ülkeler arasında AB üyesi Yunanistan da bulunuyor. Fikri mülkiyet ihlalinden en çok etkilenen sanayi işletmelerinin AB'nin ekonomik potansiyelindeki payının yüzde 42'yi, toplam istihdamdaki paylarının ise yüzde 28'i bulduğu da EUIPO raporunda yer alıyor.

DW, dpa/AG, HS

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