 Tahran′da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde silah sesleri | DÜNYA | DW | 05.02.2018
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DÜNYA

Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde silah sesleri

Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na elinde hançer olan bir kişinin girmeye çalıştığı bildirildi.

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İran'ın başkenti Tahran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girmeye çalıştığı belirtilen bir kişiye güvenlik güçleri ateş açtı.

Fars haber ajansına açıklama yapan Tahran Valiliği sözcüsü, elinde hançer olan kişinin ilk kontrol noktasını geçerek ikincisine yöneldiğini, yapılan uyarıların ardından güvenlik güçlerinin müdahale ettiğini söyledi. Sözcü, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını belirtti.

İRNA haber ajansına bilgi veren bir emniyet yetkilisi de şüphelinin 35 yaşlarında olduğunu aktardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na neden girmek istediği bilinmeyen şüphelinin sağlık durumu ile ilgili ayrıntılı bir açıklama yapılmadı. Olayın meydana geldiği sırada İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin binada olup olmadığı bilinmiyor.

dpa,AP/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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