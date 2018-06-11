Taciz iddiaları ünlü modacıyı işinden etti

Amerikan moda markası Guess'in kurucularından ve şirketin yöneticisi Paul Marciano cinsel taciz suçlamaları nedeniyle yönetim kurulu başkanlığından istifa etti. Şirketin konuyla ilgili açıklamasında, ‘Marciano'nun fotomodel ve fotoğrafçılarla iletişimde "iyi muhakeme becerisi" gösteremediği ve bu yüzden de "uygunsuz davrandığı suçlamalarına davetiye çıkardığı" belirtildi.

Guess şirketi, yönetim kurulundan ayrılan Marciano'nun yeni yönetime yardımcı olmak için önümüzdeki Ocak ayının sonuna kadar başka bir görev üstleneceğini duyurdu. Şirketin denetleme kurulu oy birliğiyle Paul Marciano'nun görevden alınmasını talep etmişti.

Şirket dışından müfettişlerin "uygunsuz yorum ve mesajlar gönderdiği ve istenmediği halde el ve öpücüklerle fotomodellere sarkıntılık yaptığı" şeklinde Marciano'ya yöneltilen suçlamaları incelediğine ve inceleme sırasında 40 kişinin görüşüne başvurulduğu ve 1,5 milyon sayfalık dokümanın incelendiğine şirket açıklamasında yer verildi. Şirketin davasız anlaşma sağlanan şikâyetçi beş kadına toplam 500 bin dolarlık ödeme yaptığı açıklandı.

Time'a konuşan Upton işten çıkarılmıştı

Model Kate Upton

Dört mağdur zanlısının avukatı Lisa Bloom Marciano'nun istifasını memnuniyetle karşıladığını, ancak "Guess"in kadınlara saygılı bir marka olarak kabul edilebilmesi için daha atılması gereken adımların bulunduğunu söyledi. Bloom Marciano'nun Ocak ayı sonuna kadar şirkette göre yapacak olmasından hayal kırıklığı duyduklarını ve "zan altındaki bir adamın en çok kadınlara satış yapan bir şirketi yönetebileceği kanaatinde olmadıklarını" belirtti.

Model ve oyuncu Kate Upton, Marciano'yu göğüslerini okşamak ve kendisini saldırganca öpmekle suçlamıştı. Bir süre Guess'ın "marka yüzü" olan Upton Time dergisine Paul Marciano'nun 2010 yılındaki iç çamaşırı tanıtımı için yapılan fotoğraf çekimlerinin ardından kendisine sarkıntılık ettiğini ve bu olaydan bir ay sonra da Marciano'nun otel odasına gelmesini istemediği için "kilo aldığı" gerekçesiyle işten kovulduğunu anlatmıştı.

DW, afp/AG, BK

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