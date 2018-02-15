 Türklere ″deve güdücü″ benzetmesi Almanya′yı karıştırdı | ALMANYA | DW | 15.02.2018
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ALMANYA

Türklere "deve güdücü" benzetmesi Almanya'yı karıştırdı

Aşırı sağcı AfD'li bir politikacının Türklere yönelik hakaret içerikli ifadelerine Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanından da tepki geldi. Dresden Başsavcılığı bir suç duyurusu üzerine inceleme başlatıldığını açıkladı.

Politischer Aschermittwoch in Sachsen - Afd Poggenburg (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

Andre Poggenburg

Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin Saksonya-Anhalt Eyalet Teşkilatı Başkanı Andre Poggenburg'un Türklerle ilgili sarf ettiği "kimyon tacirliği yapan deve güdücüsü" sözlerine Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Adalet Bakanı Heiko Maas'tan da sert tepki geldi.

Cumhurbaşkanı Steinmeier Poggenburg'un sözleriyle ilgili olarak, "Burada gördüğüm şey, üsluplarında ölçüsüzlüğü, tutumlarında saygısızlık ve nefreti kendilerine strateji devşiren politikacıların bulunduğudur" dedi. "Parlamento ve hükümetlere seçilerek siyasi sorumluluk üstlenen kişilerin rol model olduklarının bilincinde olması ve buna uygun davranmasını" umduğunu söyleyen Steinmeier, "Bu ülkenin vatandaşlarının kendilerini bu tür kişilere kullandırtmamasını umuyorum" şeklinde konuştu.

Berlin Pressekonferenz Frank-Walter Steinmeier

Frank-Walter Steinmeier

Adalet Bakanı Heiko Maas da Poggenburg'un sözlerini eleştirerek, "İnsanlara etnik kökenlerinden ötürü ayrımcılık yapanlar ırkçılıkla suçlanmaya hazır olmalı" dedi.

Saksonya-Anhalt Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de Poggenburg'un sözlerini "aşağılayıcı" diye nitelendirerek, "AfD'nin gerçek yüzünü her geçen gün biraz daha gösterdiğini" söyledi. Yeşiller partisi Meclis Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da kin ve düşmanlığa tahrikin düşünce özgürlüğü kapsamına girmediğini vurguladı.

"Abartılı siyasi hiciv" savunması

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Sözleri tartışma yaratan AfD'li politikacı Poggenburg ise Perşembe günü bir açıklama yaparak, sözlerinin "abartılı bir siyasi hiciv" niteliğinde olduğunu söyledi. Amacının başka milletleri doğrudan aşağılamak olmadığını savunan Poggenburg, "sözlerinin bir halk grubu olarak Türklerle ilgili olmadığını, Türk Toplumu derneğinin Yurt Bakanlığı planlarına yönelik yersiz eleştirisini hedef alan sert bir tepki olduğunu" savundu.

Poggenburg, söz konusu tartışmalı ifadeleri Çarşamba günü partililere yaptığı bir konuşmada sarf etmiş, Almanya'da Yurt Bakanlığı kurulmasını eleştiren Almanya Türk Toplumu derneğini hedef almıştı. Andre Poggenburg, "Bir buçuk milyon Ermeni'ye soykırım uygulayan ve hala sorumluluk üstlenmeyen bu kimyon tacirleri bize vatan ve tarih dersi vermeye mi kalkıyor? Akıllarını kaçırmışlar herhalde. Bu deve güdücüler ait oldukları yere çekip gitsinler" ifadelerini kullanmıştı.

Poggenburg aynı zamanda çifte vatandaşlık uygulamasını da eleştirmiş ve çifte vatandaşlığın "vatan ve yurt nedir bilmeyen ayak takımı yaratmaktan başka bir şeye yaramadığını" söylemişti.

Soruşturma için inceleme başlatıldı

Almanya Türk Toplumu derneğinin Başkanı Gökay Sofuoğlu, Poggenburg hakkında hukuki süreç başlatmaya hazırlandıklarını açıkladı. AfD'nin ülkede Federal Meclis ve eyalet meclislerinde sandalye sahibi olan bir parti olduğuna dikkat çeken Sofuoğlu, bu tür hakaretlerin görmezden gelinemeyeceğini, sineye çekilemeyeceğini belirtti.

Gökay Sofuoglu, Türkische Gemeinde in Deutschland

Gökay Sofuoğlu

Poggenburg'un konuşması sırasında salonda bulunan partililerin coşkulu tezahüratlarına işaret eden Sofuoğlu, bu görüntünün kendisine Nazi Almanyasının Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in etkinliklerini hatırlattığını söyledi.

Diğer yandan bir suç duyurusu üzerine Dresden Başsavcılığı'nın Poggenburg'un ifadeleriyle ilgili inceleme başlattığı bildirildi. Dresden Başsavcılığından yapılan açıklamada bir özel kişinin yaptığı suç duyurusu üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlaması çerçevesinde inceleme başlatıldığı kaydedildi. Saksonya-Anhalt eyalet milletvekili Poggenburg hakkında başsavcılıktan soruşturma kararı çıkması durumunda öncelikle dokunulmazlığın kaldırılması gerekiyor.

epd/AFP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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