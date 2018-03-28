Türkiye'ye yeni göçmen akını uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, İdlib'deki 2 milyon 500 bin kişinin 1 milyon 250 binden fazlasının ülke içindeki başka bir yerden bu vilayete kaçmak zorunda kaldığını belirtti.

Söz konusu 2,5 milyon kişinin ise "yükselen gerilim ve kötüye giden durum nedeniyle" Türkiye sınırına doğru kaçmak zorunda kalabileceğine dair endişeli olduklarını dile getiren Moumtzis, şu an İdlib'de yaşayanların Suriye içinde gidebilecekleri başka bir yer kalmadığını sözlerine ekledi.

"Vahim sonuçları olur"

İdlib'in Türkiye, Rusya ve İran'ın ilan ettiği çatışmasızlık bölgelerinden biri olduğunu hatırlatan Moumtzis, 2 milyon 500 bin kişinin yaşadığı İdlib vilayetinde durumun kötüleşmesi hâlinde bunun vahim sonuçları olacağını belirtti.

İdlib'de 26 Mayıs'ta bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonrası çekilen bir fotoğraf

"Doğu Guta'dakine benzer bir senaryo" ile karşılaşılmaması için uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi gerektiğini ifade eden BM yetkilisi, "Suriye içinde büyük bir yer değiştirme görüyoruz... Ocak ayından Nisan'a kadar 920 binden fazla kişi yerini değiştirdi" dedi.

İdlib'deki operasyonlar

Böylece BM verilerine göre çatışmalar nedeniyle Suriye içinde yerini değiştirmek zorunda kalan kişi sayısı 6 milyon 200 bine çıktı. Yaklaşık 5 milyon 600 bin Suriyeli mülteci de komşu ülkelerde yaşıyor.

İdlib'in büyük bölümü, El Kaide bağlantılı bir grubun liderliğindeki Heyet Tahrir el Şam ittifakı tarafından kontrol ediliyor. Suriye ordusu ve Rus güçleri son haftalarda İdlib'e yönelik operasyonlarını yoğunlaştırdı. Bölgeye son günlerde düzenlenen hava saldırılarında, aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

DW,dpa,AFP/CÖ,HS

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