Türkiye'den Yunanistan'a tepki

15 Temmuz darbe girişimden sonra Yunanistan'a kaçan ve bu ülkede tutuklanan subaylardan birinin serbest bırakılmasına Türkiye tepki gösterdi. Yunanistan'da Perşembe günü Danıştay kararıyla denetimli olarak serbest bırakılan subay, komşu ülkeye firar ederek iltica talep eden sekiz Türk askerden biriydi.

Cuma günü gazetecilerin sorusu üzerine gelişmeyi değerlendiren Başbakan Binali Yıldırım, "Yunanistan bizim dostumuz. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerekiyor. Ona göre davranması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Yıldırım, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin zedelendiğini söyledi.

"Son günlerde FETÖ suçluları Yunanistan'ı güvenli bir barınak olarak görmeye başladı" diyen Yıldırım, "darbeye aktif olarak katılmış örgüt üyelerinin korunmasının kabul edilebilir olmadığını" söyledi.

Bu durumun Türkiye ile Yunanistan'ın komşuluğuna ve dostluğa zarar verdiğini belirten Yıldırım, "Ümit ediyorum ki bu FETÖ mensuplarını ülkemize iade eder... Türkiye'de hukuk devleti kuralları çerçevesinde onlar yargılanacak, hak ettikleri sonuca katlanacaklar" diye konuştu.

Dışişleri'nden açıklama

Dışişleri Bakanlığı da yazılı bir açıklama yaparak Atina'ya tepki gösterdi. Açıklamada, "denetimli serbestlik kararı olsa dahi darbe girişimine katıldığı öne sürülen askerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığı" ifade edilerek, Yunanistan'ın bu kararla "darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koyduğu" belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, Yunan yetkililer diğer darbeci hainlerin de önümüzdeki günlerde serbest kalacağı yönünde basına açıklamalarda bulunmaktadır. Bu durum, Yunan yetkililerinin iddia ettikleri gibi gözaltı süresine ilişkin basit bir uygulama olarak açıklanamaz. Yunanistan yargısı, demokrasimize kastetmiş darbeci hainlerin ülkemize iadesini defalarca reddetmek suretiyle, kamu vicdanını yaralayan böyle bir sonuca zemin hazırlamıştır. Darbeci firarilerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımız devam etmektedir."

Helikopterle kaçmışlardı

Yunanistan mahkemeleri firari sekiz subayın iadesi konusunda Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı başvuruları reddetmişti.

Subaylar, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası helikopterle Türkiye sınırı yakınlarındaki Yunan şehri Dedeağaç'a kaçmış ve izinsiz sınır geçme suçundan tutuklandıktan hemen sonra iltica talebinde bulunmuştu. Askerlerin iltica taleplerine ilişkin yargı süreci devam ediyor.

DHA,DW/GY,CÖ

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