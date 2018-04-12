Türkiye'den Yunanistan'a "provokasyon" uyarısı

Başbakan Binali Yıldırım, Ege Denizi'ndeki Antrofotos (Hurşit) kayalığına bir grup Yunan tarafından dikilen Yunanistan bayrağının, Türk sahil güvenlik ekipleri ve SAT komandoları tarafından kaldırılmasıyla sonuçlanan gerginlikle ilgili açıklamada bulundu.

"Özellikle aidiyeti, sahipliği belli olmayan kaya parçaları var. Onlara yönelik Kardak kayalıklarına benzer girişimlerin olduğunu görüyoruz" ifadesini kullanan Yıldırım, son olarak Didim açıklarında yerleşim yeri olmayan bir kayalığa bu tür bir girişim olduğuna dikkat çekti.

Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük Binası'nda düzenlenen "Referandumdan Bir Yıl Sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi"konulu panelde konuşan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun üzerine de sahil güvenlik ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptılar ve oradan o bayrağı kaldırdılar."

"Bizim Yunanistan'a tavsiyemiz; iyi komşuluk ilişkileri içinde gerginliği arttıracak provokasyonlardan, kışkırtmalardan uzak durması, komşuluk hukukuna uygun olarak hareket etmesidir" diyen Yıldırım, "Ülkemizin egemenlik haklarından kimsenin taviz vereceğimizi düşünmemesini özellikle bekliyoruz. Şartlar ne olursa olsun bu yönde yapılacak oldu bittilere, fiili durumlara gereken karşılığı vermeye kararlıyız. Bunun bilinmesini isteriz" ifadesini kullandı.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos

Bayrağın kaldırılması için müdahalede bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, SAT komandoları ve Sahil Güvenlik ekiplerini tebrik eden Yıldırım "Kışkırtma ve oldu bittilere müsamaha gösterilmeyeceğinin bilinmesini istiyorum" diye konuştu.

Yunan hükümet sözcüsünden yanıt

Yunanistan hükümetinden Yıldırım'ın açıklamalarına tepki geldi. Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Tzanakopulos bahsedilen olayın yaşandığına dair hükümetin herhangi bir bilgiye sahip olmadığını belirterek Yıldırım'ın "provokatif ve kınanması gereken" açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

"Sanırım Sayın Yıldırım daha dikkatli olmalı" diyen Tzanakopulos "Türkiye'yi uluslararası hukuka saygı yoluna dönmeye çağırıyoruz...Tansiyonu düşürmek için inisiyatif almaları gerekir" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Popülizmin Yunanistan'a faydası yok

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginlikle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yaptı. "Sorunlarımız ve ihtilaflarımız var ama görüş ayrılığı olduğu zaman, tırmandırmadan üstesinden gelmemiz lazım" diyen Çavuşoğlu sözlerini "Daha önceki anlaşmalarla, kimin olduğu belirlenmeyen adacıklar var, kayacıklar var. Yunanistan 'Bizim' diyor, biz de Türkiye olarak 'Hayır bizim' diyoruz. Ama bu konuda bir görüş birliği yok. Yapılması gereken şey, gerginliğe yol açacak adımlardan kaçınmaktır" şeklinde sürdürdü.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'u popülizmle suçlayan Çavuşoğlu "Yunanistan Savunma Bakanı'nın şımarıklığı iki ülke arasındaki ilişkileri bozacak düzeye gelmemeli. Dün akşam bayrak dikildi, komandolarımız gitti aldı. Bu problem değil. Yine alırız, yaparız. Bunlara ne gerek var? Ege'de krize yol açacak bir adım atmamaları gerekiyor. Attıkları zaman karşılığı buluyorlar. Popülizmin Yunanistan'a faydası yok" diye konuştu.

Tansiyon düşmüyor

Ankara-Atina ilişkileri, iki ülke arasında bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bir süredir gergin. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan Türk subayların iade edilmemesi nedeniyle yükselen tansiyon, geçen ay Edirne'de tutuklanan iki Yunan askerinin casusluk suçlamasıyla yargılanmaya başlanmasıyla daha da tırmanmıştı.

Atina'nın Güney Kıbrıs tarafından ada çevresinde yürütülen doğal gaz arama ve sondaj faaliyetlerine destek vermesi de iki ülke arasındaki bir başka gerginlik noktasını oluşturmuştu.

Yunan medyası geçtiğimiz günlerde de Yunan askerlerinin Ege Denizi'ndeki Ro Adası'na yaklaşan bir Türk helikopterine uyarı ateşi açtığını iddia etti. Türk basınında çıkan haberlere göre, Yunan devlet televizyonu ERT'nin bu iddiası Türk başbakanlık kaynaklarınca yalanlandı.

Ege Denizi'nde geçen hafta da İskiri (Skyros) Adası yakınlarında bir Yunan savaş uçağı düşmüştü. Pilot Yorgo Baltadoros'un hayatını kaybettiği olayın ardından Yunan mevkidaşı Aleksis Tsipras'ı telefonla arayan Başbakan Yıldırım, başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Yunan jetinin Türk savaş uçaklarıyla yaptığı it dalaşının ardından düştüğü yönündeki iddialar ise yalanlanmıştı.

DW/EC,CÖ

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