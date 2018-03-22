Türkiye′den Kıbrıs tepkisi: AB tarafsızlığını yitirdi | TÜRKİYE | DW | 23.03.2018

AB'nin Kıbrıs ve Yunanistan konusunda yaşanan gerginlik sebebiyle Türkiye'yi kınaması, Ankara'nın tepkisine neden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "AB Kıbrıs konusunda tarafsızlığını yitirmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB liderlerinin Brüksel'deki zirve sırasında Türkiye'nin Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetlerini kınayan açıklamasına tepki gösterdi.
Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aksoy, "Yunanistan'ın çıkarlarına hizmet eden, ülkemize yönelik kabul edilemez ifadeler içeren bir açıklama yapıldı. AB, Kıbrıs konusundaki tarafsızlığını yitirmiştir" dedi.
Brüksel'de bugün sona erecek olan Avrupa Birliği liderler zirvesinde Türkiye'yi kınayan bir bildiri yayımlandı. Bildiride "AB Konseyi Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde devam eden yasa dışı faaliyetlerini güçlü bir şekilde kınamaktadır, Kıbrıs ve Yunanistan'la dayanışma içinde olduğunun altını çizmektedir" denildi. Bildiride Türkiye'ye ayrıca bölgedeki faaliyetlerine bir an önce son verme ve "Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı duyma" çağrısı yapıldı. Aralarında iki Yunan askerinin de olduğu Türkiye'deki tutuklu AB vatandaşlarının durumu ile ilgili endişe de dile getirildi. AB liderleri sorunun diyalog yoluyla çözülmesi çağrısında bulundu.
Zirve öncesi Brüksel'den kınama
Brüksel'de yapılan kınama açıklaması AB liderleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir araya getirecek olan toplantı öncesinde geldi. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in Pazartesi günü Bulgaristan'ın Varna kentinde Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Türk tarafının Varna'daki toplantıdan beklentilerini de "Bu zirve bizim için önemli. AB ile ilişkilerin ivme kazanmasını bekliyoruz" sözleri ile dile getirdi.
Türkiye'nin geçen ay İtalyan devletinin kontrolündeki enerji devi Eni'ye ait bir sondaj gemisinin Kıbrıs açıklarında doğal gaz aramasına engel olması, Kıbrıs konusunda Ankara ile Brüksel'i karşı karşıya getirmişti. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk, Şubat ayında yaptığı açıklamada Kıbrıs gerginliğine tepki olarak, AB liderlerinin Erdoğan ile Varna'da görüşüp görüşmeyeceğine 22-23 Mart'taki AB Konseyi zirvesinde karar vereceklerini söylemişti.
Ancak AB kaynakları geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarında, yaşanan gerginliğe karşın Varna toplantısının yapılması beklentisi içinde olduklarını açıklamıştı.
DW,AFP/ÖA,CÖ
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