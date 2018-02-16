 Türkiye′den iltica başvuruları artmaya devam ediyor | ALMANYA | DW | 28.03.2018
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ALMANYA

Türkiye'den iltica başvuruları artmaya devam ediyor

Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptıkları iltica başvurularında artış devam ediyor. 2018'in ilk iki ayında iltica talebinde bulunan Türklerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 kişi arttı.

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Türkiye'den Almanya'ya yapılan iltica başvuruları 2018 senesinin ilk iki ayında artmaya devam etti. Rakamlar, 2016'daki darbe girişimi sonrası iltica başvurularının artış göstermeye devam ettiğini ortaya koyuyor.

Ocak ile Şubat 2018'de Almanya'ya iltica başvurusunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 300 artarak bin 429 oldu. Bu veriler Federal Göç ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) en son açıkladığı rakamlar.

BAMF'ın verilerine göre 2018'in ilk iki ayında Almanya'nın Türk vatandaşlarına ait iltica başvurularını onaylama oranı da arttı. Türk vatandaşları tarafından yapılan iltica başvurularının Ocak ile Şubat 2018'de Alman devleti tarafından kabul edilme oranı yüzde 42,3 oldu.

BAMF'ın geçen ay açıkladığı verilere göre 2018 yılının ilk ayında Türkiye'den 741 iltica başvurusu kayıt altına alınmıştı.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı 2016'da 5 bin 742 Türk vatandaşı Almanya'ya iltica başvurusunda bulunurken, 2017 senesinde Türkiye'den başvuruda bulunanların sayısı 8 bin 483 olmuştu.

Sol Parti'nin soru önergesine Almanya İçişleri Bakanlığı'nın Mart ayının başında verdiği yanıtta Türk vatandaşlarının Almanya'da olumlu sonuçlanan iltica başvurularının oranının Ocak 2017'de yüzde 6,4 olduğu ve bu oranın bir sene sonra Ocak 2018'de yüzde 38,2'ye çıktığı kaydedilmişti.

dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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