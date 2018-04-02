 Türkiye′den Can Dündar için kırmızı bülten kararı | TÜRKİYE | DW | 02.04.2018
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TÜRKİYE

Türkiye'den Can Dündar için kırmızı bülten kararı

MİT tırları davasının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlanan gazeteci Can Dündar'ın gıyabında tutuklanmasına ve hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

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Avrupa Parlamentosu'ndaki oturumda, Türkiye'nin Interpol kırmızı bültenlerini "suistimal ettiği" mesajı verildi. AB, Interpol'den kırmızı bülten prosedürünü gözden geçirmesini isteyecek. (05.10.2017)

Kırmızı bültenlere ilişkin Avrupa Konseyi’ne rapor hazırlayan Alman siyasetçi Bernd Fabritius, Akhanlı vakasının Interpol’de titizlikle incelenmesi gerektiğini belirtti. Fabritius, DW’nin sorularını yanıtladı. (23.08.2017)

Yargıtay, Can Dündar ve Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT TIR'ları davasından çıkan kararı bozdu. Yargıtay, Dündar'ın casusluk suçundan ceza almasını isterken Gül hakkında da beraat talep etti. (09.03.2018)

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, devletin gizli belgelerini açıklamak suçlamasıyla ceza aldığı dava Yargıtay'da bozulan Can Dündar hakkında gıyabi tutuklama kararı verdi. Ayrıca Dündar hakkında kırmızı bülten çıkarılmasını talep eden mahkeme Dündar'ın iade işlemlerinin yapılmasına da karar verdi.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi geçen ay Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Dündar ve gazetenin Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün hapis cezasına çarptırıldığı MİT tırları davasından çıkan kararı bozmuştu.

Ancak Yargıtay Dündar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 328'inci maddesinde düzenlenen ve 15 ila 20 yıla kadar hapis cezası öngören "devletin güvenliği açısından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme" suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar vermişti.

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin haberin Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması nedeniyle yerel mahkemede görülen ve Mayıs 2017'de sonuçlanan davada, “devletin gizli belgelerini ifşa etmek” suçundan Dündar 5 yıl 10 ay, Gül 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dündar ve Gül, yargılanma sürecinde üç ay tutuklu kalmış, Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluğun kişi hürriyeti ve basın ve ifade özgürlüğünü ihlal kararının ardından tahliye edilmişti.

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'nin yerel mahkeme kararını bozmasının ardından dava dosyasının ulaştığı İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, hazırladığı tensip zaptında Dündar'ın, yurt dışında bulunması ve kendisine ulaşılamaması nedenleriyle kovuşturmanın sonuçsuz kalmamasını sağlamak amacıyla gıyaben tutuklanmasına karar verdi.

Dündar hakkında kırmızı bülten de çıkarılmasına hükmeden mahkeme, bu kararı Dündar'ın Belçika'dan iadesi için Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Şubat 2016'daki tahliyesinin ardından Türkiye'den ayrılan Dündar Almanya'da yaşamını sürdürüyor.

DW,DHA/CÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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