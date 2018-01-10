  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye'den Almanya'ya seyahat çağrısı

Ankara, Almanya'dan sertleştirilen seyahat tavsiyelerini yumuşatmasını talep etti. Turizm Bakanı Kurtulmuş, Berlin'den Türkiye'nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı mesajını vermesini istedi.

Türkei Numan Kurtulmus (picture alliance/AA/A. Bolat)

Antalya’da Alman basın mensupları ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Alman yetkililerden Türkiye’ye yönelik olumlu mesajlar bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Kurtulmuş bu mesajların "Türkiye’nin Alman vatandaşları için tehlikeli olmadığı ve Türkiye’ye rahatça seyahat edebileceklerini" içermesi gerektiğini belirtti.

Kurtulmuş, turizm branşının son iki yılda yaşanan krizi aştığına ve Alman turist sayısının önemli ölçüde artmasını beklediğine dair iyimser mesajlar da verdi.

"Yabancı turist sayısında artış var"

Kurtulmuş 2017 yılında Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısının yeniden yükseldiğini ve 32 milyon 400 bini bulduğunu bildirdi. Kurtulmuş bu turistlerin Türkiye’ye 26 milyar dolarlık gelir getirdiğini kaydetti.

Türkei Kaputas-Strand in Kas (picture-alliance/dpa/M. Tueremis)

Türkiye'ye yönelik tatil rezarvasyonları yeniden artış gösteriyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldönümü olan 2023 yılında hedefin "50 milyon turist ve 50 milyar dolar turizm gelirine" ulaşmak olduğunu belirten Kurtulmuş, 50 milyon turistin 6-7 milyonunun Almanya’dan gelmesini hesap ettiklerini söyledi.

Alman Dışişleri Bakanlığı 2017 yılının Temmuz ayında Türkiye’ye yönelik seyahat ve güvenlik tavsiyelerini güncelleyerek Alman vatandaşlarını keyfi tutuklamalara karşı uyarmıştı. Halen geçerli olan güncellemede keyfi gözaltı ve tutuklamaların "ne sebep ve ne de sürelerinin makul olduğuna" dikkat çekilmişti.

Türkiye'ye giden en büyük turist grubu

Almanlar 2015 yılına kadar Türkiye’ye giden en büyük turist grubunu oluşturuyordu. Ancak 2015’i takip eden iki yıl içerisinde yaşanan terör saldırıları, darbe girişimi ve Alman vatandaşlarının tutuklanması ile tırmanan iki ülke arasındaki kriz nedeniyle Türkiye’ye yönelik rezervasyonlar düşüş kaydetti.

Ancak Alman seyahat şirketleri Türkiye’ye yönelik rezervasyonların bu yıl yeniden artış gösterdiğini belirtiyor. Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden TUI, Türkiye'ye tatil rezervasyonlarında bir yıl önceye göre yüzde 70'lik bir artış gözlendiğini duyurdu.

dpa/BD/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

TUI: Türkiye'ye tatil rezervasyonları artıyor

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, iki yıl aradan sonra Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını açıkladı. (10.01.2018)  

Turizmde 2018 beklentisi olumlu

Siyasi krizler ve terör saldırıları nedeniyle geçen yıl 11 milyon turist kaybeden Türkiye, 2017'yi yüzde 30 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Turizmcilerin 2018 gündeminde ise Avrupalı turisti yeniden kazanmak var. (22.12.2017)  

Benzer içerik

Türkei Antalya Strand Konyaalti Urlaub Meer Mittelmeer

TUI: Türkiye'ye tatil rezervasyonları artıyor 10.01.2018

Dünyanın en büyük tur operatörlerinden TUI, iki yıl aradan sonra Alman turistlerin Türkiye'ye ilgisinin arttığını açıkladı.

Strand in Antalya in Konyaalti

Turizmde 2018 beklentisi olumlu 22.12.2017

Siyasi krizler ve terör saldırıları nedeniyle geçen yıl 11 milyon turist kaybeden Türkiye, 2017'yi yüzde 30 büyümeyle kapatmaya hazırlanıyor. Turizmcilerin 2018 gündeminde ise Avrupalı turisti yeniden kazanmak var.

Mevlut Cavusoglu

Çavuşoğlu: Erdoğan Merkel'i davet edecek 11.01.2018

Alman gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından Erdoğan'ın Merkel'i davet edeceğini belirtti.

Spanien Barcelona Strandpromenade (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/F. Heuer)

Barcelona'da mutlaka görmeniz gereken 10 yer

Dünyanın en güzel kıyı kentlerinden biri olan Barcelona'da turizm, son otuz yılda kayda değer bir büyüme ortaya koydu. İşte Katalonya’nın incisi Barcelona’ya gittiğinizde mutlaka görmeniz gereken 10 yer. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +