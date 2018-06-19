 Türkiye′den ABD Senatosu′nun F-35 kararına tepki | TÜRKİYE | DW | 19.06.2018

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TÜRKİYE

Türkiye'den ABD Senatosu'nun F-35 kararına tepki

Başbakan Binali Yıldırım ABD Senatosu’nun Türkiye’ye F-35 satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasını, "Esef verici" diye yorumladı.

Türkei Premierminister Binali Yildirim Ankara Rede Parlament (picture alliance/dpa/U.Ucrak)

ABD Senatosu'nun Türkiye'ye savaş uçağı satışını bloke eden karar tasarısını onaylamasına Türkiye'den tepki geldi. Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada, "Esef verici. Stratejik müttefiklik ruhuna aykırı" diye konuştu.

ABD Senatosu Savunma Bakanlığı'na 2019 yılında 716 milyar dolarlık bütçe ayrılmasını öngören yasa tasarısını dün kabul etmişti. Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) olarak da bilinen Savunma Bakanlığı bütçesine ilişkin tasarının Türkiye bölümünde Türkiye'ye yüz adet F-35 savaş uçağı satılmasının bloke edilmesi gerektiğini öngören bir bölüm de yer alıyor. Tasarıda buna gerekçe olarak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma hava savunma sistemleri almasından duyulan endişe ile bazı Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de tutuklanması gösterildi.

Taslak metin Demokrat Partili Senatör Jeanne Shaheen ve Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis tarafından hazırlanmıştı. Metinde 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türkiye'de yargılaması devam eden ABD'li papaz Andrew Brunson'ın tutuklunun devam etmesi ile Ankara'nın Rusya'dan satın alacağı S-400 füzelerinin tansiyonu yükselttiği belirtilmiş ve Türkiye'ye silah satışının yasaklanması istenmişti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Mayıs ayı başında yaptığı açıklamada, F-35 satışının iptal edilmesi durumunda Washington yönetimine karşılık verileceğini söyleyerek,  "Bir ülkenin başka ülkeyle ilişkileri üçüncü bir ülke tarafından bu şekilde sorgulanmaz. Ben büyük ülkeyim, istediğimi yaparım' dersen bunun karşılığına da hazır olman gerekiyor. Artık tek kutuplu dünya bitti. ‘Ben süper gücüm, herkes benim kanunuma uyacak’ diye bir şey yok. BM var, uluslararası örgütler var. Oralardan bir karar çıkarsa herkes uyar. Ama bir ülkenin aldığı karara ben uymak zorunda değilim. Dolayısıyla ABD’nin bize yaptırım uygulaması mantıksız ve yanlış" diye konuşmuştu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre bütçe tasarısında Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının yanı sıra, Patriot hava savunma sistemleri, Chinook tipi ağır nakliye helikopteri, AH-1 tipi Kobra, H-60 Black Hawk tipi helikopterleri ile F-16 uçaklarının da ye satışının bloke edilmesi gerektiği belirtildi. 

Senatonun öncesinde tasarı Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması için ABD Başkanı Donald Trump tarafından da onaylanması gerekiyor.

rtr dpa,DW/HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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