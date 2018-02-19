 Türkiye′deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık | DÜNYA | DW | 19.02.2018
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DÜNYA

Türkiye'deki üçlü Suriye zirvesi için hazırlık

Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının Nisan ayında İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi.

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Hasan Ruhani, Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan 22 Kasım'da Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmişti.

RIA ajansının haberine göre, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla Nisan ayında Türkiye'de bir araya gelmesi için hazırlıkların sürdüğünü duyurdu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in açıklamalarını aktaran TASS haber ajansı ise üç ülkenin dışişleri bakanlarının iki hafta içinde Kazakistan'da bir araya gelerek İstanbul'da bir Suriye zirvesi gerçekleştirilmesi için hazırlık yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü Rus ve İranlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde Suriye'deki son gelişmeleri ele almıştı.

Bu görüşmelerle ilgili açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ise üç ülke arasında önümüzdeki aylarda gerçekleştirilecek diplomatik girişimler konusunda şu bilgiyi vermişti:

"Suriye'deki sorunlara çözüm için Türkiye, İran ve Rusya arasında görüşmeler devam ediyor, 14 Mart günü Dışişleri Bakanlarımız Moskova'da bir toplantı yapacaktır. Aynı şekilde 16 Mart'ta Astana'da İran'ın da katılımıyla üçlü dışişleri bakanları toplantısı yapılacaktır. Nisan'ın başında, şu anda tarihi tam netleşmiş değil ama üst düzeyli işbirliği konseyi toplanacak ve arkasından da yine İran ile Rusya devlet başkanlarının katılımıyla Türkiye'de bir üçlü zirve yapılması söz konusudur."

Türkiye, Rusya ve İran liderleri geçen Kasım ayında Soçi'de bir araya gelmiş ve Suriye krizinde birlikte hareket etme kararı almıştı. Türkiye, Rusya ve İran aynı zamanda Astana sürecinin de garantör ülkeleri. 

DW,rtr/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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