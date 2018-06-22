 Türkiye’de gözaltına alınan Alman iş kadını serbest | TÜRKİYE | DW | 23.06.2018

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TÜRKİYE

Türkiye’de gözaltına alınan Alman iş kadını serbest

Türkiye’den İsviçre’ye giderken İstanbul’daki havalimanında gözaltına alınan Türkiye kökenli Alman vatandaşı iş kadını serbest bırakıldı. Kadın gözaltına alınma nedeninin "sistemdeki bir hatadan kaynaklandığını" söyledi.

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Fotoğraf: Arşiv

İstanbul'dan İsviçre'ye hareket etmek üzereyken havalimanında gözaltına alınan Alman vatandaşı kadın serbest bırakıldı. Alman haber ajansı dpa'ya konuşan 54 yaşındaki Türkiye kökenli Alman vatandaşı, gözaltına alınmasının "sistemdeki bir hatadan kaynaklandığını" söyledi.

2016'daki darbe girişiminden sonra Gülen yapılanmasıyla bağlantılı olduğu şüphesiyle hakkında kovuşturma başlatıldığını, ancak mahkemenin geçen Nisan ayında bu suçlamaları düşürdüğünü ifade eden kadın, bunun üzerine yaklaşık iki yıldır yurt dışına çıkmasını engelleyen yasağın da polis tarafından kaldırıldığını söyledi. Ancak bazı makamların bilgisayar sistemlerinde yurt dışı yasağının hâlen silinmemiş olduğunu tahmin ettiğini belirten kadın, ilgili makamlara bir kez daha başvuruda bulunması hâlinde "yasağın tamamen kaldırılacağı yönünde kendisine güvence verildiğini" söyledi.

Alman haber ajansı, ismi açıklanmayan kadının Kayseri’de sandalye ve yatak üreten bir iş yeri sahibi olduğunu bildirdi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Stuttgart doğumlu iş kadınının gözaltına alınması üzerine Ankara'da büyükelçilik ve İstanbul'daki konsolosluğun devreye girdiğini açıklamıştı.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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